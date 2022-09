DS Automobiles punta su tecnologie che ottimizzano autonomia e prestazioni

DS Automobiles ha messo il meglio della sua ingegneria e ricerca e sviluppo al servizio dell’efficienza energetica e delle prestazioni della sua gamma E-Tense. L’obiettivo è avere veicoli elettrici e ibridi plug-in che siano un punto di riferimento in termini di tecnologia, comfort ed efficienza.

Il marchio francese di Stellantis ha un laboratorio perfetto per testare i suoi progressi: la Formula E. Qui gareggiano monoposto elettriche di altissimo livello e dove ogni piccolo dettaglio fa la differenza.

DS Automobiles: la gamma E-Tense è punto di riferimento in tecnologia, comfort ed efficienza

In questo ambiente molto competitivo sono emerse idee innovative come la frenata rigenerativa o la funzione E-Save, che consentono di guadagnare autonomia senza doversi fermare per ricaricare la batteria o risparmiare energia per utilizzarla dove e quando serve.

La frenata rigenerativa, ad esempio, utilizza le decelerazioni per mantenere o addirittura aumentare il livello di carica della batteria. Il suo segreto è convertire in energia elettrica l’energia cinetica delle ruote in fase di frenata o rallentamento. In questo modo si guadagnano km preziosi di autonomia durante la guida.

Ispirata al boost delle monoposto FE, la modalità E-Save permette di risparmiare energia nel momento in cui serve. Se sui circuiti serve per ottenere un’accelerazione extra determinante per guadagnare posti, in un’auto con tecnologia ibrida plug-in (come le DS 4, DS 7 e DS 9 E-Tense) consente di programmare l’uso della modalità elettrica per una certa parte del viaggio. Si potrà così godere dei vantaggi di una guida a emissioni zero nei tratti urbani o anche in zone riservate ai veicoli elettrici.

Queste innovazioni, che ottimizzano efficienza e autonomia, si coniugano al volante con le sue quattro modalità di guida facilmente selezionabili dalla consolle e perfettamente adattate ai gusti di chi guida e alle circostanze del viaggio.

La modalità 100% elettrica, attivata di default, ottimizza consumi e autonomia per percorrere 55 km a zero emissioni, in silenzio e senza vibrazioni, mantenendo una grande reattività, mentre quella ibrida ricerca sempre la migliore combinazione tra il motore benzina e la batteria elettrica, adattandosi alle vicissitudini del viaggio.

Per gli amanti del brivido c’è la modalità Sport che sfrutta al massimo la potenza combinata dei veicoli elettrificati. Elementi come il pedale dell’acceleratore, le sospensioni e il cambio offrono il massimo delle sensazioni e si configurano al servizio del piacere di guida.

Infine, abbiamo la modalità Comfort che attiva le sospensioni DS Active Scan Suspension per garantire, in ogni momento e in tempo reale, il miglior livello di solidità dell’articolazione al suolo per offrire ai passeggeri una guida confortevole su qualsiasi tipo di superficie.

Ecco come funziona l’app DS Energy Coach

DS Automobiles aiuta a conoscere le peculiarità dei veicoli ibridi plug-in tramite l’app DS Energy Coach. Disponibile sulla top di gamma DS 9 E-Tense, utilizza la raccolta dei dati dall’impianto frenante e la gamification per proporre un’esperienza che ottimizzi l’autonomia e le prestazioni di questo modello. Tale applicazione è stata sviluppata assieme a Jean-Éric Vergne, pilota del team DS Techeetah nell’ABB FIA Formula E Championship.

DS Energy Coach insegna come utilizzare le fasi di frenata e decelerazione per guadagnare autonomia, qualcosa di essenziale sui circuiti e nella vita di tutti i giorni. Questa applicazione si basa sulla padronanza della funzione e-Booster della DS 9, che carica la batteria utilizzando l’energia generata durante le fasi di frenata o di riduzione della velocità prima che il freno meccanico venga attivato e venga dispersa sotto forma di calore.

Questo trainer virtuale raccoglie i dati sul recupero energetico e li proietta sullo schermo principale della vettura. Il conducente può salvarli sotto forma di un elenco di obiettivi e sfidarsi a migliorare i suoi voti giorno dopo giorno.

Infine, DS Energy Coach di DS Automobiles ricorda i suggerimenti come anticipare la decelerazione a seconda dell’ambiente e del traffico e frenare con la leva del cambio in posizione B, soprattutto su percorsi urbani.