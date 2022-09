Alfa Romeo Tonale: in Francia è partito il tour promozionale

Alfa Romeo Tonale parte alla conquista dell’Europa ed in particolare della Francia con il nuovo Tonale Tour. Si tratta di un tour promozionale che dal 23 settembre fino al prossimo 5 novembre interesserà il nuovo modello della casa automobilistica del Biscione le cui vendite si sono aperte agli inizi dello scorso mese di giugno.

Parte il tour promozionale di Alfa Romeo Tonale in terra transalpina

Tre eventi si svolgeranno contemporaneamente in tre diverse località. Il marchio italiano assicura che nel suo catalogo saranno disponibili per i test il nuovo SUV Alfa Romeo Tonale nella sua versione ibrida da 130 o 160 cavalli, la serie speciale Giulia e Stelvio Estrema o Quadrifoglio. Ogni visitatore interessato può fissare un appuntamento sul sito dell’azienda. Il giorno della manifestazione saranno assistiti da uno dei piloti istruttori della casa automobilistica del Biscione.

Alfa Romeo inoltre ha in programma di organizzare un weekend di porte aperte nella sua rete francese il 15 e 16 ottobre. Il marchio premium del gruppo Stellantis spera di aumentare le vendite entro la fine dell’anno. Alla fine del primo semestre 2022, il portafoglio ordini ha consentito di prevedere il raddoppio della propria quota di mercato nel quarto trimestre del 2022. Il 50% del volume di ordini previsto per il SUV Tonale è stato effettuato tra giugno e agosto 2022.

Alfa Romeo Tonale è considerato un modello fondamentale nelle strategie di rilancio della casa automobilistica milanese. Il CEO Jean-Philippe Imparato prevede di venderne nel 2023 circa 45 mila unità. A novembre dovrebbe essere lanciata la versione top di gamma con motore PHEV da 275 cavalli. Inoltre tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023 il SUV dovrebbe essere lanciato anche nel mercato auto degli Stati Uniti.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: Alfa Romeo Tonale e non solo in lizza per il Car of the Year 2023