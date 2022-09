Stellantis: Alfa Romeo Tonale e non solo in lizza per il Car of the Year 2023

Tra le 45 vetture inserite nella shortlist di Car of the Year 2023, Stellantis piazza l’Alfa Romeo Tonale e la Maserati Grecale. In aggiunta, per il gruppo Exor, la Casa del Cavallino Rampante occupa due slot, con le Ferrari 296 GTB e Purosangue.

Fedele espressione dell’epoca attuale, il prestigioso riconoscimento riflette a pieno l’attuale tendenza nell’industria automotive. Scorrendo, infatti, la prima lista stilata dai giornalisti di settore costituenti la giuria, chiamata ad assegnare il celebre premio, appaiono evidenti due trend: la presenza in gran numero di EV e l’ingresso di un buon numero di modelli di aziende cinesi. I passi in avanti compiuti dal Paese asiatico sono sotto gli occhi di tutti e i recenti Euro NCAP ne sono la conferma definitiva.

Stellantis e Ferrari puntano al Car of the Year 2023

Per quanto riguarda Stellantis, il conglomerato guidato da Carlos Tavares presenta le già richiamate Alfa Romeo Tonale e la Maserati Grecale. Se ampliamo il discorso ai marchi esteri si segnala, invece, la presenza di Citroen C5X, Jeep Avenger (qui ancora chiamato Jeep “B-SUV”), Jeep Grand Cherokee, Opel/Vauxhall Astra e Peugeot 408.

Se parliamo di Ferrari figurano la 296 GTB e il Purosangue. Il “suv non suv” (o berlinetta a ruote alte) è stato svelato proprio gli scorsi giorni, con le prime consegne in programma in apertura del 2023.

Gli esemplari Stellantis e Ferrari avranno numerose, agguerrite rivali. La Toyota conta 3 nomi (Aygo X, Corolla Cross, GR 86), a cui si aggiunge la Lexus RZ. Inoltre, a coronamento della proficua collaborazione sottoscritta, occupa un posto la Toyota bZ4Z/Subaru Solterra. Si difende in modo egregio pure la Mercedes, che, a sua volta, presenta un terzetto (GLC, EQE, AMG SL). La connazionale BMW risponde all’appello con la X1/iX1 e la i7, mentre Volkswagen fa affidamento esclusivamente sulla ID. Buzz.

Completano la lista: Smart #1, Renault Austral, Dacia Jogger, Land Rover Range Rover/ Land Rover Range Rover Sport, Kia Niro, Kia Sportage, Nissan Ariya, Nissan X-Trail, Mazda CX-60, Honda Civic, McLaren Artura, Lotus Emira, Lucid Air, Nio ET7, Nio ES8, MG 4, MG 5, Xpeng P5, BYD Tang, Hongqi E-HS9, Vinfast VF8, Vinfast VF9, Ora Cat, DFSK Series 5, BAIC EU5.