Fiat ha annunciato il suo quarto Electric Event nel Regno Unito

Fiat ha annunciato il suo quarto Electric Event attraverso la sua rete di rivenditori nel Regno Unito, dal 23 al 30 settembre 2022. L’iniziativa è un evento educativo guidato dai rivenditori e supportato a livello nazionale presso tutti i rivenditori della casa italiana in tutto il paese.

Quarto Electric Event per Fiat presso i concessionari del Regno Unito

Il suo scopo è educare i conducenti, spiegare i termini associati alle auto elettriche e incoraggiare gli automobilisti a iniziare il loro viaggio verso la guida elettrica. Durante l’evento, l’esperta rete di rivenditori Fiat sarà a disposizione per rispondere alle domande dei clienti sull’elettrificazione, come caricare un veicolo elettrico, quanto tempo ci vuole per caricarlo e quanto è il costo di gestione.

Inoltre, i rivenditori Fiat saranno disponibili per spiegare le differenze ei vantaggi della guida elettrica, offrendo anche ai conducenti l’opportunità di mettersi al volante della Nuova 500, il primo veicolo completamente elettrico del marchio.

L’Evento elettrico di Fiat è un’opportunità perfetta per gli automobilisti che sono aperti alla prospettiva di avviare l’elettrificazione e si informano e si pongono le domande che contano davvero.

Greg Taylor, amministratore delegato di Fiat e Abarth ha dichiarato: “La stragrande maggioranza delle persone in tutto il Regno Unito non ha ancora guidato un veicolo elettrico. L’Evento elettrico di Fiat non solo offre agli automobilisti l’opportunità di provare la pluripremiata 500 elettrica, ma anche di saperne di più su come le auto elettriche possono integrarsi perfettamente nella vita quotidiana”.

La pluripremiata Nuova 500 ha fatto scalpore sin dal suo arrivo nel Regno Unito, grazie alla sua gamma impressionante, allo stile iconico e ai progressi tecnologici innovativi. Nonostante le sue piccole dimensioni, racchiude un’impressionante batteria da 42 kWh, offrendo alla Nuova 500 un’autonomia di 300 km.

Vanta anche capacità di ricarica rapida, che consentono alla batteria di ricaricarsi fino all’80% di autonomia in soli 35 minuti. Nel frattempo, ci vogliono solo cinque minuti per caricare la portata media di un pendolarismo: 50 km. La Nuova 500 ha anche le migliori caratteristiche della categoria, come le tecnologie di guida autonoma di livello 2, che migliorano la sicurezza e il comfort della guida urbana.

Ti potrebbe interessare: Fiat: nel 2024 un nuovo crossover prodotto in Turchia su base Citroen C4?