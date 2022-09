Tre Dodge del valore di 228 mila dollari rubate dalla concessionaria

I ladri hanno fatto irruzione in una concessionaria di Dodge a Philadelphia e sono scappati con tre muscle car per un valore complessivo di $ 228.000 lo scorso fine settimana. Lo ha confermato la polizia locale.

Rubate a Philadelphia 3 Dodge del valore complessivo di 228 mila dollari

Il dipartimento di polizia regionale della contea di Northern Lancaster è stato chiamato nella concessionaria Zartman Dodge nella contea di Warwick domenica alle 3:30 per scoprire che un gruppo di criminali era entrato forzatamente nel parcheggio e aveva rubato un trio di macchine con motore V8 lasciando dietro nient’altro che l’odore di pneumatici affumicati.

Le auto rubate erano una Dodge Challenger SRT Hellcat arancione del 2020 del valore di $ 77.998, una Dodge Charger Scat Pack Widebody del 2022 nera del valore di $ 65.992 e una Dodge Challenger SRT Hellcat del 2021 con un gustoso set di ruote in ottone che sarebbero costate a un onesto fan di Dodge $ 83.991.

Il sito web della Northern Lancaster County PD afferma che il furto è “collegato a numerose altre indagini in corso” e chiede a chiunque abbia informazioni di mettersi in contatto, ma non dice nulla che suggerisca che eventuali arresti siano imminenti.

I furti di auto Dodge e Jeep hanno raggiunto proporzioni epidemiche negli ultimi anni, con ladri particolarmente desiderosi di mettere le mani sui modelli Hellcat sovralimentati, che sono popolari tra gli automobilisti americani.

Uno studio del 2019 dell’Highway Loss Data Institute negli Stati Uniti ha rilevato che la Dodge Charger Hemi e la Dodge Challenger Hellcat avevano cinque volte più probabilità di essere rubate rispetto al veicolo medio. Negli ultimi anni le probabilità di furto di queste auto è salito ancora.

Ad agosto abbiamo riportato la notizia di tre ragazzini di età compresa tra 11, 12 e 14 anni arrestati a Detroit mentre cercavano di rubare Charger e Challenger Hellcat da un deposito di Stellantis a Detroit.

