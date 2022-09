DS 7 in arrivo: interni, tecnologia, motori e prezzi

Il marchio DS Automobiles ha ufficialmente lanciato sul mercato la nuova DS 7. Il modello, costruito presso lo stabilimento di Mulhouse in Francia, sarà disponibile nelle concessionarie a partire da venerdì 14 ottobre, con le prime consegne previsto entro la fine del 2022. Inoltre, una versione sarà indirizzata alla Cina, realizzata in tal caso a Shenzen. Nella penisola italiana sarà disponibile in cinque allestimenti e quattro motorizzazioni: Bastille BlueHDi 130 automatica a 42.000 euro; E-Tense 225 Performance Line a 52.800 euro; E-Tense 4×4 300 Rivoli a 60.800 euro; E-Tense 4×4 360 Premiere a 74.100 euro.

DS 7: esterni

La personalità della DS 7 deriva da consistenti modifiche apportare sia alla zona anteriore che a quella posteriore. Fedele alla fama di esemplare elegante, la new entry in commercio trasmette maggiore dinamismo, attraverso linee più affilate e strutturali.

Il frontale, riprogettato ex-novo, si distingue per le forme scolpite, che sviluppano l’equilibrio di ogni dettaglio. Trattamenti ad hoc sono stati realizzati tramite la fruttuosa partnership sottoscritta tra la squadra del DS Design Studio Paris e gli addetti del centro di Mulhouse. Così si sono raggiunti livelli straordinari in termini di qualità e solidità. La combinazione degli assottigliati gruppi ottici DS Pixel LED Vision 3.0 e delle luci diurne DS Light Veil è fluida e rispecchia in maniera congrua lo spirito del brand.

DS Pixel LED Vision 3.0 si distingue per una gestione ottimale dell’illuminazione, pur conservando i tre moduli identificativi contemplati dall’intera gamma. La funzione Pixel offre il vantaggio di un fascio luminoso ottimale: potente e regolare, raggiunge fino a 380 m (abbaglianti). A meno di 50 km/h, l’ampiezza arriva a 65 m. L’emissione luminosa in curva è governata dall’intensità dei LED esterni del modulo, in base all’angolo di sterzata.

DS Night Veil

Ispirata dal lavoro svolto su X E-Tense e Aero Sport Lounge, DS Light Veil presenta una luce di marcia diurna e quattro elementi luminosi verticali composti da 33 LED. La superficie in policarbonato incisa al laser viene dipinta all’interno per creare un look che alterna la luce a componenti in tinta con la carrozzeria, dando un effetto di profondità e luminosità simile a un gioiello.

Le DS Wings sono state ripensate con una tavolozza ampia di tonalità in relazione all’ordine effettuato. La griglia della DS 7 ha dimensioni maggiori, conta su sottili riflessi a punta di diamante e vanta una rifinitura con un bordo specifico.

Le ruote enfatizzano il carattere. Provvisti di inserti, i cerchi Edinburgh e Silverstone da 19” esaltano l’efficienza aerodinamica, mentre il trattamento estetico ne esalta il diametro percepito. Dal design tecnologico scolpito, i cerchi Brooklyn da 21” sono un’esclusiva della E-Tense 4×4 E-Tense 4×4 360. Le tinte carrozzeria sono sei, con l’aggiunta di Blu Zaffiro e Grigio Premiere a Bianco Perla, Nero Perla, Grigio Cristallo e Grigio Platino.

DS 7: interni e strumentazioni a bordo

Tra i principali upgrade della DS 7 figura il sistema di infotainment. L’Iris System entra in dotazione con un’interfaccia rielaborata da zero, al 100 per cento configurabile, fluida e reattiva, impreziosita dal riconoscimento vocale naturale. Il touchscreen da 12 pollici ad alta risoluzione propone un menu composto da vari widget per accedere a qualsiasi funzione con un solo movimento.

Lo schermo voluminoso, particolarmente intuitivo da usare, permette di visualizzare pure le viste anteriori e posteriori, fornite dalle telecamere digitali in HD, e di accedere al Mirror Screen con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wi-fi. Un ampio pannello strumenti da 12 pollici digitale, con display configurabile e personalizzabile, sfoggia una grafica rinnovata con tutte le info essenziali, incluso il flusso di energia sulle declinazione plug-in hybrid.

Per un maggiore comfort e relax, la DS 7 integra i sistemi Active Scan Suspension e Night Vision. Il primo è una soluzione di ammortizzazione controllata da una telecamera, unica nel proprio genere, che regola ciascuna ruota indipendentemente, sulla base delle irregolarità della carreggiata, a tutto beneficio del benessere a bordo.

Il Night Vision fa leva su una telecamera a infrarossi, avente l’incarico di sorvegliare la carreggiata e i lati per individuare, a una distanza massima di 100 m, la presenza di pedoni, ciclisti e animali. Sul display per la strumentazione digitale in HD appaiono le informazioni, con uno speciale avviso di pericolo.

Sicurezza

Sul fronte della sicurezza si segnala un progresso per via del Driver Attention Monitoring e il Drive Assist di livello 2 di guida semi-autonoma. Il primo esamina il livello di attenzione del conducente con due telecamere. Una accerta il comportamento del veicolo nell’ambiente circostante, l’altra, collocata dinanzi al guidatore, sa determinare il grado di sonnolenza e di attenzione, diagnosticando la posizione dello sguardo, insieme al movimento delle palpebre e del viso. Una novità assoluta nel segmento.

Il Drive Assist rappresenta un cruise control adattivo in grado di avviare l’arresto e la ripartenza senza l’input dell’automobilista, di assistere nel mantenimento della posizione dove si trova o di disporre il mezzo lungo la corsia.

Il listino annovera cinque livelli di allestimento con linee distinte: da un lato Bastille Business, Rivoli e Opéra; dall’altro Performance Line e Performance Line+. Ciascuno di essi è contraddistinto da un kit di serie aggiuntivo e da una riduzione del numero di optional. La limited edition La Première è disponibile solo in versione E-Tense 4×4 360.

Motorizzazioni

In totale vengono offerte quattro motorizzazioni, con tre ibride plug-in E-Tense. La E-Tense è il cuore della gamma con declinazione da 225 cavalli e due ruote motrici, 300 cavalli a quattro ruote motrici e 360 cavalli a quattro ruote motrici. In quest’ultima il telaio è stato abbassato di 15 mm; la carreggiata allargata di 24 mm all’anteriore e 10 mm al posteriore; i freni anteriori con pinze a quattro pistoncini hanno un diametro di 380 mm. Con un peso mantenuto a 1.885 kg, scatta da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, con uno start-stop che copre i 1.000 m in 25,4 secondi.

I molteplici sistemi ibridi sono collegati a una batteria da 14,2 kWh le cui tempistiche di rifornimento sono di circa un paio d’ore con un caricatore da 7,4 kW. A completare il pacchetto un’unità diesel, ovvero il BlueHDi combinato con la trasmissione automatica a 8 rapporti e dotato di turbo a geometria variabile e iniezione diretta ad alta pressione.

Fonte: DS Press