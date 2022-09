Nuova Alfa Romeo Giulietta: le ultime novità sul ritorno

Nuova Alfa Romeo Giulietta è una vettura che molti specie qui in Italia sperano che torni un domani nella gamma della casa automobilistica milanese. La verità però è che di questa auto al momento nei piani approvati dal CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato non c’è traccia. Questo significa che almeno fino al 2028 non ci sono speranze di vedere una nuova generazione del celebre modello uscito di produzione nel mese di dicembre del 2020.

Una nuova Alfa Romeo Giulietta? Se il suo ritorno ci sarà averrà tra molti anni

Stellantis ha già approvato i programmi di Alfa Romeo per i prossimi anni. Questi prevedono il restyling di Giulia e Stelvio entro la fine del 2022, la concept car di una sportiva agli inizi del 2023 mentre agli inizi del 2024 sarà rivelato il nuovo B-SUV di cui al momento non si conosce nemmeno il nome.

Nel 2025 e nel 2026 dovrebbe essere il turno delle nuove generazioni della berlina Giulia e del SUV Stelvio. Anche queste due auto sono state approvate e rientrano nei piani dello storico marchio del Biscione per i prossimi anni. Infine nel 2027 sarà il momento per il debutto di una nuova ammiraglia. Come è possibile notare in questi piani non c’è traccia di una nuova Alfa Romeo Giulietta.

Tuttavia non possiamo escludere che qualora le cose per Alfa Romeo andranno sempre più a migliorare Stellantis non decida di lanciare nuovi modelli in futuro. A quel punto è probabile che una berlina di segmento C possa tornare a far parte della gamma del brand milanese.

Ovviamente non possiamo dire con certezza che si tratterà di una nuova Alfa Romeo Giulietta potendo benissimo avere un nome completamente diverso. Del resto parliamo di un modello che se si farà arriverà tra molti anni e sarà totalmente elettrico. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi anni.

