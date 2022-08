Peugeot 2008: il SUV potrebbe essere prodotto anche in Argentina

Peugeot ha fatto sapere che sta valutando la possibilità di produrre la nuova Peugeot 2008 nello stabilimento che Stellantis Argentina possiede ad El Palomar vicino a Buenos Aires e la decisione finale dipende solo dall’evoluzione dello studio progettuale. L’annuncio è stato dato nel corso di un’intervista del country manager di Peugeot, Citroën e DS in Argentina, Gabriel Cordo Miranda, nell’ambito del lancio regionale della nuova Citroën C3 che si sta svolgendo in questi giorni a Rio de Janeiro.

“Quando abbiamo lanciato la nuova 208 prodotta a El Palomar, due anni fa, e ci hanno chiesto della possibilità di produrre la nuova Peugeot 2008, abbiamo detto che era un progetto che non era nei nostri piani, ed era vero. Oggi possiamo dire che è qualcosa che non escludiamo e che stiamo analizzando. La decisione finale dipende ancora dallo studio del progetto, dai possibili volumi di produzione e dal ritorno sull’investimento”, ha sottolineato Cordo Miranda.

“Prima della creazione di Stellantis, questo progetto era stato scartato e ora non lo è più. I progetti attraversano diversi livelli di maturità che a un certo punto portano a una questione di analisi degli investimenti” , ha aggiunto il dirigente.

Peugeot 2008 è un SUV per il Segmento B. Attualmente, Peugeot produce la vecchia generazione di questo modello nello stabilimento brasiliano di Porto Real, ma il veicolo che potrebbe essere prodotto in Argentina è la nuova generazione. Il nuovo 2008 è stato sviluppato sotto la piattaforma CMP, che è la stessa utilizzata dall’attuale 208 prodotto a El Palomar.

Cordo Miranda ha riconosciuto che, per produrre il nuovo 2008 in Argentina, il passo essenziale è convincere la casa madre della fattibilità del progetto in modo che faccia gli investimenti necessari per produrlo. Uno dei vantaggi di questo prodotto è che, da El Palomar, potrebbe essere esportato in diversi mercati della regione, imitando il caso del 208 nazionale.

Per quanto riguarda il posizionamento nel mercato locale, la nuova Peugeot 2008 potrebbe coesistere per un po’ con l’attuale 2008 prodotta in Brasile, poiché avrebbero una fascia di prezzo diversa: “Tra le variabili che analizziamo ci sono le tasse interne, perché è un tributo che di solito interessa i modelli di questo segmento” , ha aggiunto il dirigente.

Lo scorso gennaio Peugeot ha presentato al suo stand di Cariló una versione elettrica della 2008, importata dall’Europa: la europea e-2008 potrebbe essere messa in vendita in Argentina per conoscere l’opinione del pubblico su questo modello, anche prima di confermare o meno la produzione locale.

Per quanto riguarda le prossime notizie da Peugeot, Cordo Miranda ha confermato che i piani per commercializzare il pick-up Landtrek in Argentina stanno andando avanti, anche se la sua data di lancio è stata posticipata al 2023. Anche se ci sono forti voci che indicano che il Landtrek sarà prodotto in Uruguay per rifornire il Mercosur, il marchio non ha ancora confermato ufficialmente quale impianto rifornirà l’Argentina con questo pick-up.

