Peugeot: ecco le novità per i prossimi anni

Entro il 2026 Peugeot moltiplicherà i suoi modelli per garantirsi con calma il passaggio all’elettrificazione, sfruttando le tecnologie messe a disposizione dal gruppo Stellantis di cui fa parte. Dopo un primo bagno di folla al Salone di Parigi del prossimo ottobre, la nuova 408, inizierà la sua carriera commerciale. Per il momento, è possibile ordinare solo una finitura di lancio di fascia alta, a circa 50.000 euro.

Ecco le novità previste da Peugeot per quanto riguarda i prossimi anni

Nei prossimi mesi, Peugeot 208 e 2008 passeranno attraverso un restyling di metà carriera. In questa occasione le due auto modificheranno la zona anteiore per adottare il nuovo stemma della casa costruttrice, inaugurato dalla nuova 308.

Per quanto riguarda i motori termici, assisteremo ad un miglioramento della loro efficienza grazie all’adozione di un’ibridazione leggera a 48V. Per quanto riguarda invece le versioni elettriche, queste dovrebbero essere dotate di un motore più potente. Potrebbe essere identico a quello che rilascerà contemporaneamente la Peugeot e-308 e il cui livello di potenza è di 156 CV.

La nuova compatta promette fino a 400 km di autonomia, un valore che l’e-208 ha appena eguagliato di recente, e probabilmente sarà preso di mira dal futuro e-2008 grazie a una nuova chimica della sua batteria.

Più in alto nella gamma, il 3008 e il 5008 potrebbero beneficiare di un leggero restyling per disporre del nuovo logo del marchio sulle loro griglie, mentre le loro unità a benzina diventeranno anche ibride a 48V. Meccanica che ritroveremo anche a bordo del restyling della Peugeot 508, che avverrà cinque anni dopo il suo lancio. Questa sarà la sua ultima possibilità di recuperare il terreno perso negli ultimi anni sul fronte delle immatricolazioni.

Anche i furgoni Peugeot Rifter, Expert e Traveller si permetteranno un restyling. I più piccoli della fascia dovrebbero, in questa occasione, reintrodurre la meccanica termica, scomparsa a fine 2021, grazie all’adattamento di una ibridazione leggera.

Mentre il restyling di 3008 e 5008 potrebbe avvenire alla fine del 2023, non dovrebbero essere messi in vendita prima del 2024. Il famoso duo avrà l’onore di inaugurare la piattaforma eVMP, in grado di usare motori termici, ibridi e 100 % elettrici. Sempre nel 2024 dovrebbe arrivare anche la versione completamente elettrica della nuova 408.

Nel 2025 potrebbe essere il momento del nuovo Peugeot e-1008 un SUV compatto lungo circa 4 metri, che però deve ancora essere confermato ufficialmente. Infine nel 2026 assisteremo all’arrivo di una nuova generazione della 208 che diventerà elettrica al 100 per cento dicendo addio alle versioni con motore termico. La futura e-208 promette di raggiungere almeno 500 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Ti potrebbe interessare: Peugeot e-3008: segnerà l’esordio della piattaforma STLA Medium nel 2023