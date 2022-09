Jeep parteciperà al Rebelle Rally per il settimo anno consecutivo

Jeep torna con orgoglio al Rebelle Rally per il settimo anno consecutivo, destinato a difendere i titoli assoluti, elettrificati e bone stock vinti l’anno scorso

La casa automobilistica americana, uscita dal podio al Rebelle Rally 2021, torna in vigore quest’anno, supportando tre squadre nella competizione 2022. Coprendo oltre 1500 estenuanti miglia fuoristrada in otto giorni negli aspri deserti del Nevada e della California, il rally è la sfida finale per i concorrenti e i veicoli che guidano.

Jeep: lo storico marchio americano parteciperà al Rebelle Rally 2022

Conosciuto per le sue leggendarie capacità 4×4 e per le prestazioni direttamente dalla fabbrica, il marchio di Stellantis invia tre Jeep Wrangler 4xe ibride plug-in per competere nel suo settimo Rebelle Rally consecutivo e difendere i suoi ambiti titoli 2021 nelle classi Overall, Electrified e Bone Stock.

Jim Morrison, vicepresidente senior e capo di Jeep North America, ha detto che, mentre il brand americano continua a perseguire il suo obiettivo di essere il leader dell’elettrificazione nel segmento 4×4, il Rebelle Rally è il banco di prova definitivo per il suo futuro elettrificato. Quest’anno supportiamo tre squadre composte da donne straordinarie, tra cui le vincitrici del primo posto dell’anno scorso Nena Barlow e Teralin Petereit e un team Navajo che include Kaitlyn Mulkey, dipendente di Jeep.

Istituito nel 2015, il Rebelle Rally è il primo rally off-road femminile negli Stati Uniti. L’evento unico e impegnativo di 10 giorni sfida i partecipanti a utilizzare gli elementi tradizionali della navigazione. L’uso di tecnologie e dispositivi elettronici è severamente vietato.

I concorrenti devono fare affidamento solo sulle loro capacità di guida, lettura di mappe e bussola, oltre alla capacità del veicolo di raggiungere diversi checkpoint lungo alcuni dei terreni più difficili d’America.

Emily Miller, fondatrice di Rebelle Rally, ha dichiarato che Jeep ha creduto e supportato il Rebelle Rally sin dall’inizio e siamo lieti e onorati del suo ritorno. Si sono sforzati di mettere insieme un programma elettrificato progressivo, che sottolinei le responsabilità sia ambientali che di gestione del territorio. Mentre il mondo migra verso un futuro elettrificato, Rebelle è il banco di prova definitivo per le case automobilistiche e i loro prodotti elettrificati.

L’edizione 2022 è ormai sold out con 60 squadre (120 Rebelle) in rappresentanza di quattro nazioni e 24 stati. Quasi un terzo dei concorrenti gareggerà con le proprie Jeep, sia modificate che di serie.

Quest’anno, il Rebelle Rally si svolgerà dal 6 al 15 ottobre 2022. Partirà a Incline Village (Nevada) e terminerà nelle famose Imperial Sand Dunes nel sud della California. I tre team supportati da Jeep, che gareggeranno quest’anno, si affideranno alla pluripremiata Jeep Wrangler 4xe, che offre fino a 34 km di autonomia in modalità 100% elettrica.

Ecco i tre team Jeep che parteciperanno all’edizione 2022

I team in questione sono: Team 4xEventure #129, Team Nor’Wester #111 e Team Hózhó Vibrations #160. Le leggende del fuoristrada Nena Barlow e Teralin Petereit tornano per difendere le loro vittorie nelle classi Overall, Electrified e Bone Stock del 2021. Le due concorrenti veterane vantano un totale di 10 vittorie e nove podi.

Le veterane Mercedes Lilienthal ed Emily Winslow, che vantano cinque gare di Rebelle Rally in totale, hanno gareggiato in ogni classe (4×4, X-Class, Electrified e Bone Stock). Infine, Kaitlyn Mulkey di Jeep si allea con la rivale Racquel Black per rappresentare la Navajo (Diné) Nation e la casa americana nell’edizione di quest’anno

Nena Barlow e Teralin Petereit hanno collaborato con Jeep per il Rebelle Rally 2021 e si sono fatte strada trionfalmente attraverso un terreno desertico difficile a bordo di Wrangler 4xe. Originaria dell’Arizona, Barlow possiede e gestisce Barlow Adventures, che fornisce corsi di guida, noleggio e viaggi guidati nel sud-ovest degli Stati Uniti.

Petereit dello Utah è invece un’infermiera e ha trovato un hobby nel fuoristrada. Ha effettuato innumerevoli percorsi e competizioni nel corso degli anni. Barlow e Petereit hanno gareggiato entrambi cinque volte nella Rebelle, ma solo una volta come squadra. Dopo un podio con la loro 4xe di serie l’anno scorso, il duo è molto entusiasta di rappresentare Jeep nella classe 4×4 di serie anche quest’anno.

Emily Winslow e Mercedes Lilienthal parteciperanno ancora una volta per competere nel rally di quest’anno. Entrambi provenienti dal Pacific Northwest, Winslow è una project manager specializzata in test pre-assunzione di primo soccorso. Ha fatto il suo debutto nei rally nel 2018 come seconda classificata nella categoria X-Class.

Lilienthal è invece una giornalista automobilistica dell’Oregon, specializzata in viaggi avventurosi e spesso scrive storie su donne leader dell’industria automobilistica. Si è piazzata nel primo terzo dei debuttanti come concorrente 4×4 nel 2018.

Racquel Black è un membro iscritto della Navajo (Diné) Nation e attualmente risiede nella comunità di Pinon (Arizona), nella riserva Navajo Nation. Black ha un background nei servizi ai clienti e diversi anni di coinvolgimento in progetti ed eventi della comunità Navajo locale. Attualmente lavora con Change Labs, Shonto Group Inc. e Shonto Economic Development Corporation.

Rappresenta le comunità indigene e aiuta i proprietari di piccole imprese a raggiungere il successo e l’eccellenza. A unirsi a Black e al nuovo Rebelle Rally c’è Kaitlyn Mulkey di Jeep. Mulkey è anche un membro iscritto della Navajo (Diné) Nation, attualmente residente nel sud-est del Michigan.

Gestisce le relazioni tribali del brand americano, è presidente del gruppo di risorse aziendali indigene di Stellantis e lavora con i programmi Badge of Honor e Jeep Wave dell’iconico marchio americano.

Mulkey guida moto da cross da quando aveva sette anni ed è sempre stata appassionata di meccanica. Ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso la Texas A&M e ha iniziato la sua carriera in Stellantis come ingegnere di test nel risparmio di carburante.