Nuova Lancia Thesis: c’è chi la immagina così [Render]

Nuova Lancia Thesis è uno di quei modelli che per il momento non sono previsti nei piani di rilancio della casa automobilistica piemontese ma che in tanti gradirebbero tra i fan di Lancia. Si tratta del resto di una vettura che fa parte della storia del marchio premium che il gruppo Stellantis intende rilanciare come si deve nel corso dei prossimi anni.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di una nuova Lancia Thesis

A proposito di una nuova Lancia Thesis qui vi mostriamo il render del designer e artista digitale Mirko del Prete, il quale ha provato ad immaginare come sarebbe una futura generazione di questo modello qualora Lancia decidesse di riportarla in vita.

Questa vettura che ha caratterizzato la gamma di Lancia nei primi anni 2000 sarebbe perfetta per permettere alla casa piemontese di poter in futuro sfidare ad armi pari le rivali del segmento premium Audi, BMW e Mercedes nel segmento delle berline.

La vecchia Thesis arrivò sul mercato nel 2002 e lasciò il mercato nel 2009 per fare spazio alla nuova Lancia Thema. Nonostante sia passato molto dal suo addio al mercato, la vettura di segmento E gode ancora di molta popolarità soprattutto qui in Italia ma non solo. Ricordiamo che questa auto ancora oggi è presente nel parco auto della Presidenza della Repubblica Italiana.

La nuova Lancia Thesis così come immaginata in questo render è ipotizzata con gruppi ottici che richiamano la versione originale ma anche con una grande griglia a listelli verticali sul frontale dell’auto.

Per quanto riguarda invece la parte posteriore, spiccano senza dubbio i fanali ad angolo, che richiamano quelli della versione originale uscita di produzione nel 2009. Al momento un simile modello non è previsto ma se le cose dovessero andare per il verso giusto per Lancia dopo il 2028 tutto è possibile.

