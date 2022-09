Nuova Jeep Renegade: debutto nel 2025

Dal Brasile arrivano interessanti indiscrezioni a proposito della nuova Jeep Renegade. Secondo João Brigato, di Auto+ , il SUV compatto lascerà Goiana (PE) e farà spazio nella linea di produzione a nuovi prodotti sulla piattaforma Small Wide 4×4, come il nuovo pickup Ram, più grande del Fiat Toro, e un futuro SUV Fiat di medie dimensioni. Ma ciò accadrà perché, a livello globale, il SUV adotterà una nuova base più moderna con l’arrivo della futura generazione.

Nuova Jeep Renegade: il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2025

Nei corridoi dello stabilimento Stellantis di Goiana in Brasile, si parla già del fatto che la nuova Jeep Renegade lascerà quella fabbrica nel 2025 e si trasferirà a Betim (MG) o Porto Real (RJ). A quanto pare la futura generazione avrà una nuova piattaforma e dovrà anche allontanarsi dalla recente Jeep Avenger in termini di tecnologie e raffinatezza.

Dovrebbe anche crescere di dimensioni al pari di quanto avverrà con la futura erede di Fiat 500X. Anche in Europa ci dovrebbe essere un cambio di stabilimento per il modello che attualmente viene prodotto a Melfi. Si vocifera in proposito di uno spostamento in Spagna.

Presentata a livello internazionale nel 2014, la Jeep Renegade è stata ridisegnata per la prima volta nel 2018 e più recentemente nel 2022. L’ultima modifica visiva, tuttavia, è esclusiva del Brasile per tenere il modello fino al 2025. È del tutto probabile che Jeep non lancerà questo restyling fuori dall’America latina per la vicinanza del lancio di una nuova generazione.

Vedremo dunque quali altri novità arriveranno a proposito della nuova Jeep Renegade, un modello certamente destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori.

