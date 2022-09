Jeep non getta la spugna in Australia nonostante vendite inferiori alle aspettative

Il capo globale di Jeep, Christian Meunier, afferma che la casa automobilistica statunitense di Stellantis rimane impegnata nei confronti dell’Australia e dei mercati con guida a destra a livello globale anche se l’azienda vende veicoli a una velocità inferiore a quella prevista tre anni fa.

Jeep rimane impegnata nei confronti dell’Australia e dei mercati con guida a destra nonostante le scarse vendite

Il numero uno di Jeep ha anche difeso la serie di forti aumenti dei prezzi negli ultimi 12 mesi – anche su veicoli che non avevano ottenuto attrezzature extra – insistendo sul fatto che l’azienda non stesse traendo profitto, ma piuttosto trasferendo costi di produzione e logistica più elevati, come molti altre case automobilistiche hanno fatto di recente.

Alla domanda sui recenti risultati di vendita di Jeep Australia che ha immatricolato poco meno di 8 mila veicoli all’anno, sullo sfondo dell’obiettivo dichiarato di raggiungere le 50.000 unità all’anno, che è significativamente più del record di 30.000 stabilito nel 2014, Meunier ha detto ai media australiani:

“Quello che stiamo facendo in Australia è cercare di rimettere in sesto l’attività di Jeep. L’ultima volta che sono stato in Australia sembrava che le cose stessero procedendo per il verso giusto ma poi circa un mese dopo tutto si è bloccato a causa del COVID-19.”

“Oggi penso che stiamo facendo molto meglio di prima. Ovviamente ci sono stati problemi con i semiconduttori e una carenza che ha colpito duramente le vendite di Wrangler. Grand Cherokee avrebbe dovuto essere lanciata prima ma il suo debutto è stato ritardato. Quindi abbiamo avuto molti problemi logistici. ”

Alla domanda se l’ambizione di vendita di Jeep Australia di 50.000 veicoli all’anno, l’obiettivo dichiarato senza una scadenza specifica da Meunier alla fine del 2019 durante un’anteprima mediatica del pick-up Jeep Gladiator in Nuova Zelanda, fosse troppo ambiziosa, il dirigente ha detto:

“Penso che ne venderemo circa 8 mila quest’anno, non penso sia un buon numero per Jeep. Sai quale era la mia proiezione (50.000) e penso ancora che possiamo arrivarci. Penso che stiamo facendo meglio, molto meglio di prima. Penso che abbiamo cambiato molte cose. Penso che il coinvolgimento dei concessionari sia migliore. Il pensiero rimane molto positivo”.

Alla domanda se in Jeep stiano ancora pensando al mercato australiano, Meunier ha dichiarato: ” Completamente. La strategia della guida a destra è chiara. Sai, stiamo investendo in Giappone, Australia, Nuova Zelanda e anche il Sud Africa sta diventando un mercato piuttosto importante per noi”.

Tuttavia, ha osservato Meunier, non tutti i mercati con guida a destra stanno prosperando.

“Il Regno Unito è una sfida difficile. Non ho intenzione di negare che il Regno Unito sia stato molto difficile per un po’. Non avevamo le auto giuste, all’epoca stavamo importando la Compass dall’India, ma il Regno Unito è più europeo, quindi viene richiesta la tecnologia e la connettività che offriamo negli altri paesi europei. Quindi ora abbiamo preso la decisione di lanciare li un’auto che sarà prodotta in Italia e che sarà una buona risorsa”.

