Mazda RX-7 con l’abito ispirato alla Ferrari F40

Ogni tanto, purtroppo, capita di imbattersi sul web in vetture che imitano le forme della Ferrari F40. Questi esperimenti hanno il sapore di un oltraggio e non se ne capisce il senso. Protagonista del post odierno è una Mazda RX-7, la cui carrozzeria è stata trasformata in modo radicale, per incorporare alcune cifre espressive della regina delle “rosse” moderne.

Sarebbe stato preferibile lasciare l’auto giapponese nella veste iniziale, anche in ragione dell’affetto di cui gode. Ma il modello è preso spesso di mira dagli operatori del tuning, che intervengono più o meno pesantemente sulla sua carrozzeria, per consegnarle una nuova identità. Qualcuno ha osato oltre, cercando di imitare il look della Ferrari F40. Ora l’esemplare è in vendita nella Prefettura di Hyōgo, in Giappone.

Superfluo dire che il risultato non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello della supercar del “cavallino rampante”. Completamente diverse le proporzioni e i dettagli, ma la fonte di ispirazione è evidente. Dalle foto traspare un ricco ventaglio di modifiche, da cui non è stata risparmiata nessuna parte esterna dell’auto. Il colore scelto per vestire il nuovo abito è una tonalità di nero lucido, ben diverso dal rosso delle vere Ferrari F40.

La Mazda RX-7 sottoposta a tuning sfoggia delle prese d’aria NACA sul cofano anteriore, una copertura del motore in Perspex e un vistoso alettone posteriore, ma la trama degli elementi che imitano quelli della supercar del “cavallino rampante” è molto più estesa. Resta immutato il sistema di scarico ed anche l’abitacolo profuma di Mazda RX-7.

Difficile da capire il senso di una simile trasformazione. Non è un gesto d’affetto, perché chi ama veramente la Ferrari F40 non pensa nemmeno lontanamente di imitarla. Non è un’azione qualificante, perché su un mezzo del genere si rischia di rimediare una brutta figura in mezzo al traffico. Anche se è probabile che molta gente si giri al passaggio di questa Mazda RX-7, non credo che le opinioni degli osservatori possano essere positive. C’è però chi se ne frega e gli basta solo guadagnare il centro della scena, a prescindere.

L’auto di cui ci siamo occupati ha percorso 67.522 chilometri ed è in vendita, come dicevamo, nella Prefettura di Hyōgo, in Giappone, a cura di Goonet Exchange. Il prezzo supera di poco i 22 mila euro. Ci sarà qualcuno disposto a spendere questa cifra per averla? Voi che ne pensate? Sarebbe interessante conoscere la vostra opinione sul tema.

Foto | Goonet Exchange

Fonte | Carscoops