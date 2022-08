Ferrari F40: all’asta un esemplare con soli 25.000 chilometri

La Ferrari F40 è senza dubbio una creazione straordinaria quando si parla di automobili, un modello che ha ulteriormente ristabilito la Ferrari al vertice del design automobilistico e delle prestazioni. Ora questa straordinaria Ferrari F40 del 1990 che sarà proposta all’asta il 18 agosto prossimo durante l’evento Monterey 2022 di Mecum Auctions, ha già vinto il prestigioso Platinum Award del Ferrari Club of North America e lo Special Merit Award al National Meet dello stesso Club nel 2018 a Watkins Glen, risultati importanti che hanno portato il giudice capo del National Meet, Brian Crall, a proclamarla come una delle più autentiche F40 che abbia mai giudicato.

Questa F40 è quindi ora una vera e propria opportunità per un possibile nuovo proprietario che vuole entrare a far parte dell’élite Ferrari, anche in virtù di un chilometraggio pari a soli 25mila chilometri percorsi che insieme a condizioni praticamente perfette permettono a questa telaio ZFFMN34A8L0087031 di raggiungere stime comprese fra i 2.300.000 e 2.600.000 milioni di euro.

La genesi della Ferrari F40 è legata alla 288 GTO Evoluzione

Le origini della Ferrari F40 possono essere fatte risalire alla meravigliosa 288 GTO Evoluzione del 1985, una speciale omologata proposta in edizione limitata e progettata per qualificarsi nel Mondiale Rally di Gruppo B della FISA e progettata (come la successiva F40) dall’ingegnere Nicola Materazzi. Quando il Gruppo B si rivelò troppo pericoloso per continuare, la serie venne cancellata lasciando la 288 GTO senza una sede di competizione formale. Tuttavia, i potenziali acquirenti chiedevano a gran voce un pezzo dell’azione, spingendo la Ferrari ad aumentare la corsa di omologazione di 200 vetture per un totale di 242.

Nonostante lo stato rovente della GTO di seconda generazione con collezionisti di alto livello, aveva un difetto evidente: non era veloce come l’auto che avrebbe affrontato nel Gruppo B: la Porsche 959. Per rispondere a questa sfida, la Ferrari iniziò la costruzione di altri 20 modelli “Evoluzione” ultraleggeri e più potenti, ma la fine del Gruppo B anche ha segnato la fine del programma Evoluzione. Ne furono costruite solo cinque, ma furono presto riproposte come banchi di prova per lo sviluppo di una nuova vettura stradale rivoluzionaria, voluta fortemente dallo stesso Enzo Ferrari, che avrebbe segnato un ritorno alle radici storiche dell’azienda. Quella vettura era appunto la Ferrari F40, l’ultima supercar commissionata da Enzo Ferrari.

In una rara apparizione pubblica davanti a un evento dedicato alla stampa automobilistica mondiale il 21 luglio 1987, “il Commendatore” ormai 89enne presiedette la presentazione della sua nuova creazione sedendo al centro dell’oscura sala drappeggiata in panno rosso e illuminata da un grappolo di faretti. Seduto a capotavola del relatore nella sala affollata, Ferrari è stato accolto da un lungo applauso, poi ha subito un’ondata di flash della telecamera prima che il trambusto si placasse e ha iniziato a parlare attraverso un interprete: “il 6 luglio dello scorso anno, ho chiesto al mio dipartimento di ricerca di esaminare la fattibilità della costruzione di un’auto sportiva eccezionalmente potente che incorporasse gli ultimi sviluppi nella tecnologia dei motori e dell’assemblaggio. Solo sei giorni dopo, i registi hanno dato la loro benedizione al progetto e ora, appena un anno dopo, l’auto finita è davanti a te. Sono passati 40 anni da quando la prima Ferrari ha lasciato la fabbrica. Il 12 marzo 1947 viene presentata per la prima volta al pubblico la 125 S. Il 25 maggio dello stesso anno Franco Cortese vince il Gran Premio di Roma, alla guida di una Ferrari. Ora, 40 anni dopo, la Ferrari F40 dimostra che Ferrari è ancora sinonimo di eccellenza tecnologica e prestazioni eccezionali”.

Alla presentazione della Ferrari erano presenti anche l’amministratore delegato dell’azienda, Giovanni Razelli, il capo ricerca e design Pininfarina, il Leonardo Fioravanti, e l’ingegnere Ferrari Nicola Materazzi, che avevano anche guidato lo sviluppo della 288 GTO e della variante Evoluzione. Insieme, avevano voluto dare una faccia nuova ad una Ferrari che a detta di molti clienti di allora stava diventano artefice di vetture troppo lussuose e confortevoli. Si puntava adesso alle prestazioni allo stato puro.

Si faceva largo uso di materiali compositi

Per raggiungere tali scopi, il team di sviluppo alla base della nuova Ferrari F40 ha attinto in larga misura dalla tecnologia Ferrari applicata in Formula 1 contemporanea, ma anche la tradizione ha avuto il suo posto nel processo di sviluppo. Strettamente basato sulla Ferrari 288 GTO, il telaio era sviluppato mediante un layout convenzionale comprendente tubi d’acciaio paralleli di grande diametro che ospitavano la trasmissione e i punti di ancoraggio delle sospensioni, ma invece dei soliti rinforzi scatolati di metallo si faceva ora largo utilizzo di compositi in fibra di carbonio, Kevlar e Nomex che venivano modellati nelle forme necessarie e legati al telaio con adesivi strutturali, producendo una struttura complessiva più leggera del 20% e tre volte più rigida di un’unità realizzata interamente in metallo. Gli stessi materiali compositi sono stati usati per formare la carrozzeria splendidamente slanciata della Ferrari F40, che è stata scolpita nella galleria del vento Pininfarina ed eseguita da Scaglietti con risultati sorprendenti.

Non sorprende che il lavoro di Pininfarina sugli interni incorporasse la stessa dedizione alla missione puramente funzionale che veniva posta alla base della nuova Ferrari F40. Il guidatore si trova di fronte a un volante imbottito di piccolo diametro davanti a un gruppo strettamente avvolto di strumenti analogici Veglia Borletti, grandi pedali in alluminio forato da corsa e quel famoso cambio con l’iconico cancelletto. I sedili rossi attillati sono leggermente ma saldamente imbottiti mentre i fronzoli sono vistosamente assenti; la maggior parte delle superfici sono in fibra di carbonio nuda, le portiere che pesano solo tre chilogrammi ciascuna, ferramenta inclusa, sono chiuse con un semplice cordino.

Sbloccando i cofani anteriore e posteriore della Ferrari F40 e l’essenza stessa dell’auto viene svelata. Tipico dell’epoca, la sospensione comprende bracci di controllo superiore e inferiore di lunghezza diversa, ammortizzatori coilover regolabili Koni e barre antirollio. Lo sterzo a pignone e cremagliera non è assistito. I freni a disco, anch’essi non assistiti, seguono la pratica contemporanea del Gruppo C, combinando dischi in ferro ventilati da 13 pollici e forati a croce su mozzi in alluminio leggero con pinze in alluminio a 4 pistoncini, il tutto racchiuso all’interno di cerchi modulari in lega a cinque razze fissati con un unico elemento centrale e pneumatici con classificazione Z a basso profilo appositamente sviluppati.

Se le varie caratteristiche della Ferrari F40 si contendono l’attenzione, il vincitore deve essere il sensazionale propulsore DOHC V8 da 3,0 litri esposto con orgoglio sotto l’enorme elemento in plexiglas ventilato. Il propulsore adotta doppi turbocompressori IHI raffreddati ad acqua, intercooler aria-aria, quattro valvole per cilindro, iniezione sequenziale del carburante e un sofisticato sistema di gestione Weber-Marelli; produce 478 cavalli a 7.000 giri/min e 425 Nm di coppia a 4.000. Con il peso a vuoto della F40 di soli 1.100 chilogrammi, questo motore da corsa completo e il relativo cambio a 5 marce hanno reso la Ferrari F40 la prima automobile di serie in grado di superare i 320 km/h.

La Ferrari F40 che sarà proposta all’asta fra una decina di giorni è stata completata nel 2017 dopo un restauro durato due anni da parte di un noto esperto del Cavallino Rampante; questa Ferrari F40 del 1990 vincitrice del Platinum Award è senza dubbio una delle più belle del suo genere, pronta a fornire al suo nuovo proprietario l’incredibile emozione di guidare una delle creazioni più pure del costruttore di Maranello, un’esperienza condivisa da pochi altri al mondo. Con appena 15.542 miglia percorse (cica 25.000 chilometri), questa Ferrari F40 è dotata di un set completo di attrezzi, dispositivo di gonfiaggio degli pneumatici e record di servizio a partire dal 2014, sarà un’opportunità unica per entrare a far parte del mondo Ferrari dalla porta principale.