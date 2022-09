Fiat Toro avrà una versione SUV ma non sarà come Fastback

Herlander Zola, VP di Fiat Sud America, ha risposto durante la conferenza stampa di lancio di Fiat Fastback che il pickup Fiat Toro avrà un SUV ma non si tratterà di un modello in stile Fiat Fastback. Dunque sembra ormai certo che ci sarà un SUV che deriverà da quel modello. La domanda che molti si fanno è come si posizionerà questo nuovo SUV sul mercato e nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

Confermato l’arrivo di Fiat Toro SUV ma non sarà come il recente Fiat Fastback

Da un lato, se Fiat deciderà per un SUV medio, fratello della Jeep Compass, si tratterà di un modello più economico rispetto a quello della Jeep, con semplificazioni e rifiniture meno lussuose, ad esempio, ma senza perdere le qualità che hanno fatto la fortuna del pickup Toro.

D’altra parte, Fiat Toro consente anche un’altra ipotesi. Fiat potrebbe realizzare un SUV di medie dimensioni a 7 posti come optional all’interno della gamma di Stellantis sotto il recente Jeep Commander, ad esempio, e soddisfare i clienti Compass che necessitano di più spazio interno. A differenza di quanto accaduto in passato, Fiat ha “perso la paura” di incrociare segmenti e prezzi con Jeep, servendo ad esempio un cliente diverso con una proposta di design diversa.

Stellantis engineering sta lavorando al momento al nuovo pickup Ram, utilizzando la piattaforma monoblocco del Commander, per posizionarsi tra i modelli Toro e Ram, con produzione a Goiana (PE). Dunque ciò significa che già nel corso del prossimi anno si potrebbero vedere in giro i primi prototipi del futuro SUV derivato da Fiat Toro che potrebbe arrivare sul mercato nel giro di 2 o 3 anni. Vedremo quali novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat Panda: tutto quello che sappiamo sul modello che debutterà nel 2023