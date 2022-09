Nuova Fiat Panda: tutto quello che sappiamo sul modello che debutterà nel 2023

Il 2023 vedrà il debutto della nuova Fiat Panda. La vettura è particolarmente attesa per tanti motivi. Innanzi tutto c’è curiosità di sapere come cambierà questa auto che con la sua attuale versione rimane la vettura più popolare in assoluto nel nostro paese. Infatti l’auto cambierà di segmento e anche il suo design sarà completamente rivoluzionato.

Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora della nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda poi sarà l’auto con cui avrà inizio la rivoluzione di Fiat che aspira per il futuro a diventare una sorta di Tesla low cost con auto elettriche che siano alla portata di tutte le tasche. A differenza del modello attuale, la nuova Fiat Panda sarà un’auto globale infatti sarà venduta in tutti i continenti. Proprio ieri vi abbiamo detto che anche in America Latina questa auto arriverà anche se li forse cambierà nome e sarà chiamata nuova Fiat Argo.

La nuova Panda dovrebbe utilizzare la piattaforma STLA Small e arrivare sul mercato solo in versione elettrica. Il suo debutto dovrebbe essere preceduto di pochi mesi da quello del B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia. Quanto al luogo di produzione di questo modello non vi sono per il momento certezze.

L’unica cosa sicura sembra che l’auto non sarà più prodotta in Italia. L’attuale generazione viene prodotta a Pomigliano dove però la sua produzione sarà interrotta nel 2026. Si vocifera che la nuova Fiat Panda possa venire costruita presso lo stabilimento Fiat Chrysler di Kragujevac in Serbia ma per il momento si attendono notizie ufficiali.

Come dicevamo poc’anzi la vettura cambierà di segmento passando al segmento B con una lunghezza di poco inferiore ai 4 metri. Quanto al design l’auto sarà ispirata come tutte le future auto elettriche di Fiat dal concept Centoventi mostrato da Fiat al Salone dell’auto di Ginevra.

La vettura sarà particolarmente tecnologica e gli interni saranno semplici ma estremamente curati. Quanto al prezzo l’auto dovrebbe rivoluzionare il settore garantendo prezzi alla portata di tutti soprattutto con le versioni entry level. Quanto all’autonomia, la nuova auto dovrebbe garantire buoni livelli che permetteranno a tutti di poter guidare questa auto non solo in città ma anche fuori. In sede di presentazione del B-SUV sapremo sicuramente qualcosa in più della nuova Fiat Panda.

Ti potrebbe interessare: Fiat Tipo Hybrid: prosegue a settembre la promo a 229 euro al mese