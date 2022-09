Ram Classic: 1465 unità vendute in poche ore dal lancio

Annunciato ufficialmente ad agosto, il nuovo Ram Classic sta seguendo le orme degli altri ineguagliabili pick-up del marchio americano, ottenendo un successo immediato al lancio. Sono state infatti vendute 1465 unità subito dopo la presentazione ufficiale, tenutasi giovedì 15 settembre alle 18:00.

Un successo così immediato non è una novità per la casa automobilistica americana, che a marzo di quest’anno ha venduto 1109 Ram 3500 in sole cinque ore dal lancio. Nel maggio dello scorso anno, il 2500 Rodeo ha impiegato 10 ore per esaurire il suo singolo lotto di 100 esemplari mentre il 1500 Rebel ha venduto lo stesso numero di unità in 18 ore a dicembre 2020.

Ram Classic: il pick-up ha già riscontrato un grande successo in Brasile a poche ore dal lancio

Breno Kamei, vicepresidente di Ram Sud America, ha detto che il brand ha fatto un altro lancio che ha superato le sue aspettative. Il Ram Classic è la nuova porta d’ingresso del marchio in Brasile e rappresenta un altro passo nel suo processo di espansione nel grande paese sudamericano.

L’arrivo del nuovo pick-up conferma la previsione che il 2022 sarà l’anno migliore per Ram in Brasile. Everton Kurdejak, vicepresidente delle operazioni commerciali di Ram Brasile, ha dichiarato che il Classic è arrivato per rafforzare le vendite del brand nel mercato brasiliano, che continuano ad aumentare e si tradurranno in un altro anno record per il costruttore. Il primo giorno è andato sold out tutto il volume previsto per questo semestre.

Prodotto in Messico nello stabilimento di Saltillo, il Ram Classic sarà disponibile dal 15 settembre presso 58 concessionarie di Ram presenti nel grande paese sudamericano. La prima versione ad arrivare sarà la Laramie mentre successivamente arriverà il turno della Laramie Night Edition.

I colori disponibili sono Diamond Black, Bright White, Patriot Blue, Crystal Granite e Delmonico Red per Laramie, che si distingue per la finitura esterna con calandra, loghi, cerchi, paraurti e specchietti cromati.

L’Hemi V8 produce ben 400 CV di potenza

Con lo storico V8 Hemi da 5.7 litri sotto il cofano, il Ram Classic è il pick-up più potente del Brasile, insieme al 1500 Rebel. Il propulsore eroga 400 CV a 5600 g/min e 556 Nm a 3950 g/min, la più alta tra i modelli a benzina del segmento.

L’Hemi beneficia anche di una nuova ventola di raffreddamento elettrica da 850W che adatta il consumo energetico della ventola alla richiesta di raffreddamento. L’eliminazione della tradizionale ventola davanti al motore aiuta a migliorare il risparmio di carburante, riducendo le perdite e la rumorosità.

Il Ram Classic è dotato del cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti che, con un’ampia gamma di rapporti, mantiene il regime del motore nella giusta gamma per l’attività.

Da qualsiasi angolazione, i lineamenti muscolosi risaltano, rafforzando la sportività del Ram Classic. Contribuiscono allo stile muscle truck anche il cofano motore con particolari alette, i due terminali di scarico e i cerchi in alluminio da 20”. Con un design a cinque razze, nella versione Laramie sono argento in tinta con tutte le cromature mentre nella Laramie Night Edition sono neri.

L’abitacolo del Ram Classic offre tutta l’ampiezza e la qualità delle finiture tipiche del marchio americano e un lungo elenco di caratteristiche di serie. Tra queste abbiamo climatizzatore digitale bizona con bocchette d’areazione posteriori, sedili anteriori regolabili elettricamente a 10 vie con funzione memoria (che mantengono anche la posizione di specchietti esterni, pedaliera e radio), riscaldamento e ventilazione, sedili posteriori riscaldabili, retrocamera con linee attive e sensori di parcheggio posteriori, sistema di infotainment Uconnect con display touch centrale da 8.4 pollici, navigatore, supporto Android Auto e Apple CarPlay, sistema Keyless Enter’N Go con avviamento a distanza, quadro strumenti con schermo TFT a colori da 7 pollici, cruise control, pedane laterali fisse, pedali di acceleratore e freno regolabili, impianto audio Alpine premium con 9 altoparlanti e subwoofer da 10” con potenza di 506W, tappetini con bordo rialzato, presa da 110V sulla plancia e volante in pelle riscaldato.