Ram Classic: debutta il nuovo pick-up da 400 CV

Il Ram Classic è stato presentato ufficialmente in Brasile, proponendosi come una nuova porta d’accesso all’unico marchio di pick-up premium del paese, offrendo forza, comfort, capacità e tradizione.

Si tratta di un modello degno di ricevere il titolo di “muscle truck classico” grazie all’iconico motore Hemi V8 da 5.7 litri che produce 400 CV di potenza e al design singolare e senza tempo, con linee che salvano lo stile “big-rig” della seconda generazione di pick-up Ram negli anni ‘90.

Ram Classic: un nuovo modello si aggiunge alla gamma brasiliana di pick-up

Il nuovo pick-up è un altro passo nel processo di continua espansione del marchio americano nel mercato brasiliano, essendo il quarto lancio (senza contare le edizioni limitate) in meno di tre anni. Questa serie di lanci è iniziata a cavallo tra il 2019 e il 2020 con il nuovo 2500 ed è proseguita con il 1500 nel 2021 e il 3500 lo scorso marzo.

Prodotto in Messico nello stabilimento di Saltillo, il Ram Classic sarà disponibile dal 15 settembre presso 58 concessionarie di Ram presenti nel grande paese sudamericano. La prima versione ad arrivare sarà la Laramie mentre successivamente arriverà il turno della Laramie Night Edition.

I colori disponibili sono Diamond Black, Bright White, Patriot Blue, Crystal Granite e Delmonico Red per Laramie, che si distingue per la finitura esterna con calandra, loghi, cerchi, paraurti e specchietti cromati.

La Laramie Night Edition ha queste parti verniciate di nero e i paraurti nel colore della carrozzeria, che può essere Flame Red, Diamond Black, Bright White e Crystal Granite. Il rivestimento interno è sempre nero e in pelle con cuciture bianche e inserti in argento, oro e simil legno.

Con lo storico V8 Hemi da 5.7 litri sotto il cofano, il Ram Classic è il pick-up più potente del Brasile, insieme al 1500 Rebel. Il propulsore eroga 400 CV a 5600 g/min e 556 Nm a 3950 g/min, la più alta tra i modelli a benzina del segmento.

Con camere di combustione emisferiche, l’Hemi accumula diverse generazioni in oltre 50 anni di tradizione. Oltre alla potenza ampia, regolare e lineare che evita l’esitazione e i picchi dei motori turbocompressi, il propulsore ha alcune tecnologie per il risparmio di carburante.

È il caso del sistema di disattivazione dei cilindri (MDS) in cui la centralina elettronica interrompe l’alimentazione del carburante e chiude le valvole di aspirazione e scarico di quattro degli otto cilindri durante le leggere accelerazioni, come a velocità costante in città o su strada, quando non è necessaria la piena potenza. In questo modo è possibile ridurre i consumi fino al 20%.

Contribuisce all’efficienza energetica anche la sincronizzazione dell’albero a camme variabile delle valvole. Ciò riduce il lavoro di pompaggio del powertrain attraverso la chiusura ritardata della valvola di aspirazione, aumentando il processo di espansione della combustione.

L’Hemi beneficia anche di una nuova ventola di raffreddamento elettrica da 850W che adatta il consumo energetico della ventola alla richiesta di raffreddamento. L’eliminazione della tradizionale ventola davanti al motore aiuta a migliorare il risparmio di carburante, riducendo le perdite e la rumorosità. Sulle questioni sonore positive, va sottolineato il piacere di sentire il rombo di questo V8 5.7.

Il Ram Classic è dotato del cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti che, con un’ampia gamma di rapporti, mantiene il regime del motore nella giusta gamma per l’attività.

I comandi del cambio vengono effettuati dal selettore rotativo presente sul cruscotto, liberando spazio per i vani nella consolle centrale. Il sistema è intelligente e sicuro. Ad esempio, allo spegnimento del motore con la marcia in D (Drive), il selettore si porta automaticamente in posizione P (Parcheggio).

Per quanto riguarda le modalità di guida, il transfer case part-time BorgWarner ha opzioni 4×2, 4×4 High e 4×4 Low. Il guidatore controlla tutto elettronicamente tramite i pulsanti sotto il selettore delle marce sul quadro strumenti. Il rapporto differenziale è di 3,92 e il pick-up propone ancora un differenziale posteriore, garantendo aderenza sui terreni più difficili. Non manca la modalità Tow/Haul, che ottimizza i cambi di marcia quando si traina un attrezzo o si trasporta molto carico.

Il nome Classic ha perfettamente senso se lo si guarda da vicino. Lo stile del frontale è un chiaro tributo alla seconda generazione di pick-up Ram del 1993, che ha trasformato il segmento full-size negli Stati Uniti e ha portato le vendite del marchio a livelli senza precedenti fino ad allora.

Soprannominata “big rig” in riferimento agli enormi rimorchi che attraversano le strade nordamericane, il design del Classic si distingue per i fari che sono posizionati sotto la linea superiore della calandra e che nascono come naturale prosecuzione dei parafanghi, anch’esso ribassato rispetto all’altezza del cofano motore.

Da qualsiasi angolazione, i lineamenti muscolosi risaltano, rafforzando la sportività del Ram Classic. Contribuiscono allo stile muscle truck anche il cofano motore con particolari alette, i due terminali di scarico e i cerchi in alluminio da 20”. Con un design a cinque razze, nella versione Laramie sono argento in tinta con tutte le cromature mentre nella Laramie Night Edition sono neri.

I fari hanno un proiettore a doppia funzione che svolge il ruolo di anabbagliante e abbagliante, che è anche aiutato da una lampada aggiuntiva. I LED gialli integrati svolgono il ruolo di DRL e indicatori di direzione. Le luci posteriori sono invece composte da 15 LED.

Ecco cosa c’è nell’abitacolo

L’abitacolo del Ram Classic offre tutta l’ampiezza e la qualità delle finiture tipiche del marchio americano e un lungo elenco di caratteristiche di serie. Tra queste abbiamo climatizzatore digitale bizona con bocchette d’areazione posteriori, sedili anteriori regolabili elettricamente a 10 vie con funzione memoria (che mantengono anche la posizione di specchietti esterni, pedaliera e radio), riscaldamento e ventilazione, sedili posteriori riscaldabili, retrocamera con linee attive e sensori di parcheggio posteriori, sistema di infotainment Uconnect con display touch centrale da 8.4 pollici, navigatore, supporto Android Auto e Apple CarPlay, sistema Keyless Enter’N Go con avviamento a distanza, quadro strumenti con schermo TFT a colori da 7 pollici, cruise control, pedane laterali fisse, pedali di acceleratore e freno regolabili, impianto audio Alpine premium con 9 altoparlanti e subwoofer da 10” con potenza di 506W, tappetini con bordo rialzato, presa da 110V sulla plancia e volante in pelle riscaldato.

Oltre a tutto lo spazio, il comfort e il lusso, di gran lunga superiori a qualsiasi pick-up medio disponibile in Brasile, con finiture gommate sul pannello della portiera anteriore parzialmente rivestito in pelle e sul cruscotto rivestito in pelle, oltre all’illuminazione a LED, la praticità la dice lunga. Il sedile posteriore sdoppiato e sollevabile rivela non solo il subwoofer ma anche una serie di altre caratteristiche come la pedana ribaltabile che può rendere il pavimento completamente piatto.

Da segnalare anche i due vani integrati con coperchi ai lati del pianale posteriore. Impermeabili e removibili, possono ricevere, ad esempio, lattine per bibite e cubetti di ghiaccio per mantenerle alla temperatura ideale.

Per quanto riguarda la sicurezza, il nuovo Ram Classic è molto ben servito in quanto abbiamo sei airbag (anteriore, laterale e a tendina), sistema di assistenza alla partenza in salita, controlli di trazione e stabilità, freni a disco su tutti e quattro gli angoli con Brake Assist e controllo dell’oscillazione del rimorchio (TSC).

Con 1424 litri di capacità di carico, il pick-up non è più grande nel mercato brasiliano del Ram 3500 Limited Longhorn. Con uno speciale rivestimento protettivo su tutta la superficie e l’illuminazione a LED laterale e superiore (sulla terza luce di stop), è facile trasportare oggetti di grandi dimensioni.

Dall’esterno, la predisposizione per il gancio di traino è di serie. Inoltre, il Ram Classic può trainare fino a 3534 kg, più di qualsiasi altro pick-up disponibile sul mercato.

Mopar ha predisposto un piano di manutenzione estremamente competitivo per il Ram Classic. Le revisioni sono annuali (ovvero ogni 12.000 km) e le prime tre sono gratuite. Un altro punto forte è la possibilità di acquisto anticipato dalla quarta alla sesta revisione.

I lubrificanti e i fluidi utilizzati provengono dalla gamma originale Mopar Oil, sviluppata da Shell in collaborazione con Stellantis. Infine, Mopar propone oltre 20 accessori originali che permettono di personalizzare il Ram Classic.