Alfa Romeo non vuole ‘saltare da una squadra all’altra’ in F1

Alfa Romeo F1 team cesserà di esistere come tale alla fine del 2023, con la scadenza a tale data del contratto con la Sauber. Ma la casa automobilistica, che accelererà la sua elettrificazione, non esclude di tornare con un’altra squadra.

Imparato non vuole che Alfa Romeo salti da una squadra all’altra in F1

Come spiegato dal suo amministratore delegato, Jean-Philippe Imparato, il brand vuole valutare il proprio impegno nei prossimi mesi. Nel frattempo, l’obiettivo è chiudere in bellezza la collaborazione con Sauber e i rapporti con Finn Rausing, titolare, e Frédéric Vasseur, direttore, sono buoni.

Imparato specifica che la Casa automobilistica del Biscione vorrebbe avere un rapporto duraturo in caso di un nuovo impegno in F1, possibilmente con Haas F1 poiché l’ideale sarebbe che la squadra fosse motorizzata dalla Ferrari: “Non vedo l’Alfa Romeo impegnarsi per un campionato che non corrisponde alla nostra storia, ma per il resto si valuterà tutto”.

“Amiamo la Formula 1, ma non vogliamo saltare da una squadra all’altra, né pensare a contesti in cui l’Alfa Romeo non ha tradizione, per il resto si terrà conto di tutto e decideremo nella prima metà dell’anno prossimo.”

Dal canto suo la Sauber prepara un probabile futuro al fianco dell’Audi, ma non ha abbandonato l’Alfa Romeo a sorpresa. A quanto pare gli svizzeri sapevano già da tempo che il rapporto non sarebbe continuato.

“Vogliamo solo che tutto sia sul tavolo e in vista del 2024 valuteremo tutti i programmi possibili. Le linee guida da rispettare sono tre: italianità, sportività e tradizione. Ricordiamo che Imparato ha anche detto che non esclude il passaggio di Alfa Romeo ad un’altra competizione motoristica come ad esempio le corse americane. Dopo di che tutti gli scenari sono aperti”. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: coda tronca ed effetto wow per le auto della casa automobilistica del Biscione che vedremo nel futuro