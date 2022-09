Alfa Romeo: coda tronca ed effetto wow per le auto del futuro

Il numero uno del design di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, lavora ormai da oltre 12 mesi per uno dei marchi più complicati da “fotografare” nell’era moderna del mercato automobilistico. La casa automobilistica del Biscione è intrisa di storia, ma adesso avrà l’obbligo di reinventarsi per tornare davvero a contare nel segmento premium del mercato auto e Mesonero-Romanos è responsabile di trovare il design delle future auto per questo cambiamento.

Ecco cosa ha detto il capo del design di Alfa Romeo a proposito dei futuri modelli

Interpellato da Auto Express, il designer ha dichiarato che lui e il suo team non hanno alcuna intenzione di rinunciare a quelli che da sempre sono gli elementi chiave del marchio. Lo spagnolo ha continuato dicendo che per loro la cosa importante è portare questi elementi all’estremo. Questo in maniera di rendere le future auto di Alfa Romeo delle auto viscerali che possano subito stupire chi le guarda.

Mesonero ha aggiunto che le future auto del Biscione dovranno avere carattere e muscoli ma con una linea di design sensuale per sedurre. Il design di Alfa Romeo dunque ha il compito di restituire stupore. Lo spagnolo dice che il futuro potrebbe rappresentare una sorta di evoluzione del passato del marchio ma anche una sua rivoluzione. Il designer ha detto che lui e il suo team dovranno prendere dei rischi e non rimanere nella propria zona di comfort. Per rendere il marchio di nuovo importante sarà fondamentale innovare spingendosi oltre i limiti.

Mesonero-Romanos ha spiegato che, nonostante i cambiamenti che SUV e auto elettriche apportano inevitabilmente, l’attenzione rimarrà sull’aerodinamica che l’Alfa Romeo ha sempre avuto nel corso della sua storia. Lo spagnolo ha detto che non è più il momento di considerare le auto elettriche una stranezza. L’obiettivo è rendere queste auto delle vere Alfa. Detto questo, la tecnologia, l’aerodinamica e il risparmio di peso determinano l’estetica. I motori elettrici, invece, cambiano l’architettura di base.

Mesonero ha anche ricordato che le batterie sono il vero punto debole delle auto elettriche che costringono i designer a disegnare auto con il passo più lungo e a limitare gli sbalzi in modo che la macchina non si allunghi troppo. “L’aerodinamica è estremamente importante, poiché influisce sulla autonomia. In ogni caso abbiamo una bella storia in questo settore, si pensi ad esempio alla coda tronca. Aspettatevi di rivederla sulle nostre vetture: è tipicamente Alfa, è aerodinamica ed è bella da vedere . Questa sarà la nostra risposta elettrica “, ha affermato il designer.

Per quanto riguarda invece i SUV, Mesonero-Romanos ha dichiarato che i SUV non sono una moda passeggera e sono destinati a rimanere per molto tempo sul mercato. Tuttavia sono auto pesanti e dunque tocca trovare una soluzione per elettrificare la loro propulsione. In proposito il capo del design di Alfa Romeo ha detto che ipotizza SUV abbastanza bassi per garantire un risparmio di peso e aerodinamica migliore per ottenere più autonomia. ” Cerchiamo qualcosa a metà tra SUV e berline, qualcosa che possa essere interessante”, ha spiegato Mesonero-Romanos.