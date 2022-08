Abarth Pulse avrà equipaggiamenti esclusivi

In Brasile Fiat ha un anno molto impegnativo davanti. Oltre agli aggiornamenti anno/modello per Toro e Pulse, al restyling dell’Argo e del Cronos con cambio CVT, la casa italiana lavora sia sugli ultimi test della Fastback, il suo SUV coupé, sia sulla Abarth Pulse, versione sportiva del SUV compatto che porterà la casa automobilistica dello scorpione in Brasile.

Equipaggiamenti esclusivi per Abarth Pulse

Nonostante sia già stata mostrata, la Abarth Pulse conserva alcuni segreti, come i suoi interni. Un nuovo scatto, fornito da Guido Varela ( @blu_gts_br ), mostra in dettaglio il SUV sportivo. Ciò che colpisce di più sono gli interni, che rivelano che la vettura di Abarth avrà il freno di stazionamento elettrico, assente nella “normale” Pulse e previsto anche per la Fastback.

La Pulse Abarth avrà un motore 1.3 litri turbo da 185 CV abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti. All’interno si scommetterà su dettagli esclusivi come le finiture rosse, una nuova scritta sul quadro strumenti da 7″ e nel sistema multimediale da 10″ possiamo aspettarci nuove funzionalità incentrate sulla sportività. I sedili saranno rifiniti in pelle con una parte centrale che rimanda alle auto sportive più costose e cuciture rosse.

All’esterno, i paraurti saranno esclusivi. Le ruote dovrebbero avere l’opzione da 18 pollici, come mostrato sull’auto durante la sua prima presentazione. Freni, sospensioni e sterzo avranno tutti modifiche specifiche per la potenza extra della Pulse, nonostante l’unità sia stata avvistata con freni posteriori a tamburo.

La presentazione si svolgerà fino alla fine di quest’anno, probabilmente dopo il debutto di Fiat Fastback a ottobre, e inaugurerà la divisione sportiva nel Paese, con altri due modelli previsti per i prossimi anni, probabilmente la 500 elettrica e la Fastback.

