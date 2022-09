Ram Classic arriva in Brasile con prezzi da 66.000 euro

Rappresentando il marchio di pick-up più forte e desiderato in Brasile, il nuovo Ram Classic arriva sul mercato brasiliano con un prezzo di partenza di 349.990 R$ (66.813 euro) assieme al suo motore Hemi V8 da 5.7 litri, capace di erogare 400 CV di potenza e 556 Nm di coppia massima.

Inoltre, dispone di un elenco completo di caratteristiche di serie come il sistema di infotainment Uconnect con supporto Apple CarPlay e Android Auto, impianto audio premium Alpine con 10 altoparlanti e 506W di potenza, climatizzatore digitale bizona e sedili elettrici con riscaldamento e ventilazione e due memorie per il conducente. Il muscle truck è disponibile presso 58 concessionarie del brand di Stellantis presenti in Brasile.

Ram Classic: il nuovo pick-up debutta nel mercato brasiliano in due allestimenti

Il Ram Classic si propone in due allestimenti, sempre con la stessa dotazione. Il primo ad arrivare sul mercato è il Laramie (349.990 R$), con un look esterno dove il cromato e l’argento risaltano in elementi come calandra, loghi, paraurti, calotte degli specchietti retrovisori esterni cromate e cerchi. Le colorazioni disponibili sono Diamond Black, Bright White, Patriot Blue, Crystal Granite e Delmonico Red.

In un secondo momento arriverà la versione Laramie Night Edition (359.990 R$ – 68.722 euro), che scambia il lucido con finiture nere e in tinta con la carrozzeria, in cui il cliente potrà scegliere tra Flame Red, Diamond Black, Bright White e Crystal Granite. All’interno, il rivestimento in entrambe le varianti è in pelle nera con cuciture bianche e applicazioni argento, oro e simil legno.

Per trasmettere al meglio tutta la potenza dell’Hemi, il nuovo Classic è dotato del cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti e del transfer case part-time BorgWarner con modalità di guida 4×2, 4×4 High e 4×4 Low.

Il pick-up dispone anche della modalità Tow/Haul, che ottimizza i cambi di marcia quando si traina un attrezzo o si trasporta molto carico. A proposito, la capacità di traino è pari a 3534 kg, più di qualsiasi altro pick-up presente sul mercato brasiliano.

Esternamente, il design del Ram Classic mette in risalto i fari sportivi che sono posizionati sotto la linea superiore della calandra e che nascono come integrazione dei parafanghi. I due termini di scarico, i bellissimi cerchi in alluminio da 20” e il cofano con alette e dettagli speciali rafforzano la sportività del pick-up.