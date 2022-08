Chrysler protagonista di Electrify Expo New York

Il marchio Chrysler sarà protagonista all’Electrify Expo New York, portando una flotta di veicoli Chrysler Pacifica Hybrid, oltre a un’ampia esposizione del marchio, all’Expo, che si terrà dal 27 al 28 agosto 2022, al Nassau Coliseum di Long Island , New York .

Electrify Expo è il più grande festival di mobilità elettrica del Nord America con oltre 70 veicoli elettrici. L’esposizione comprende oltre 1 milione di metri quadrati di area espositiva con i migliori marchi mondiali di mobilità elettrica.

La Chrysler Pacifica Hybrid, la prima e ancora l’unica ibrida plug-in del segmento, offre un’autonomia completamente elettrica di oltre 50 km e un’autonomia totale di oltre 800 km. La Pacifica Hybrid si qualifica anche per un credito d’imposta federale di 7.500 dollari, nonché per eventuali crediti d’imposta statali e locali disponibili.

Chrysler Pacifica Hybrid può aiutare a caricare la batteria durante la frenata o l’arresto utilizzando la funzione di frenata rigenerativa incorporata. Un’icona di messaggistica del cluster Max Regeneration è standard per Pacifica Hybrid per tenere i conducenti consapevoli della maggiore rigenerazione del sistema.

I partecipanti all’Electrify Expo possono mettersi al volante e provare in prima persona una Chrysler Pacifica Hybrid nell’area ride-and-drive dell’evento, portando la Pacifica Hybrid a fare un giro. Gli spettatori possono anche conoscere le caratteristiche chiave della Pacifica Hybrid dagli specialisti di prodotto Chrysler.

L’area espositiva Chrysler all’Electrify Expo presenta ulteriori veicoli Chrysler Pacifica Hybrid, oltre a un display video con informazioni sul concetto di veicolo elettrico a batteria Chrysler Airflow. Il concept Airflow, rivelato all’inizio di quest’anno, rappresenta il futuro elettrificato del marchio di Stellantis, mettendo in evidenza il design dinamico, le tecnologie avanzate e la connettività senza interruzioni che caratterizzeranno la trasformazione completamente elettrica del marchio.

Il minivan Pacifica offre le caratteristiche di sicurezza più standard del settore e più di 115 funzioni di sicurezza e protezione standard e disponibili, tra cui la frenata di emergenza automatica per i pedoni, il cruise control adattivo, l’avviso di collisione in avanti a piena velocità con frenata attiva e altro ancora.

Chrysler Pacifica è anche il minivan più premiato negli ultimi sei anni con oltre 170 riconoscimenti e riconoscimenti del settore dalla sua introduzione come minivan. La Chrysler Pacifica del 2022 ha anche ottenuto una valutazione TOP SAFETY PICK+ dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) per il 2022.

