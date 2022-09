Fiat Fastback: pubblicate nuove immagini in attesa del debutto di oggi

Oggi avverrà la presentazione ufficiale della Fiat Fastback. Per mantenere alta l’attenzione, la casa automobilistica italiana ha pubblicato un ultimo teaser che funge da invito a una trasmissione in diretta che si svolgerà sul suo canale YouTube, mostrando il SUV-coupé in fase di assemblaggio a Betim (MG). Il nuovo modello in Brasile dovrebbe essere nei negozi entro la fine del mese, con motori 1.0 e 1.3 turbo e i prezzi dovrebbero partire da R $ 120.000, posizionandolo sopra il Pulse.

Nuove immagini di Fiat Fastback a poche ore dal debutto

Il breve video di 42 secondi è incentrato sulla costruzione della Fiat Fastback a Betim. Il SUV-coupé avrà la stessa piattaforma MLA di Fiat Pulse, un’evoluzione dell’architettura di Argo e Cronos. Ciò consentirà di produrlo sulla stessa catena di montaggio a Minas Gerais. Le immagini finora emerse indicano che avrà lo stesso passo di 2,53 metri, ma dovrebbe essere anche più grande della Cronos, superando i 4,36 m.

Per non rovinare la presentazione Fiat ha evitato di parlare dell’auto, infatti nel video nessuno dice una parola. Non mostra nemmeno un’angolazione inedita del modello o alcune attrezzature che non erano state mostrate nei teaser precedenti. Possiamo vedere che avrà un quadro strumenti digitale simile al restyling Toro e Pulse nella versione top di gamma Impetus.

Alcune informazioni hanno finito per essere confermate a causa di alcuni avvistamenti in strada. Sappiamo che avrà il motore 1.0 turbo da 130 CV nelle versioni entry, funzionante con il cambio automatico di tipo CVT con 7 marce simulate. Secondo i test ufficiali, raggiungerà i 13,9 km/litro. Le configurazioni più costose adotteranno il 1.3 turbo da 185 CV e 27,5 kgfm di cilindrata, lo stesso utilizzato nella gamma Jeep, ma con cambio automatico a 6 rapporti con convertitore di coppia. Con questo motore, il SUV-coupé raggiungerà i 13,6 km/litro.

Tutti i dettagli sulla Fiat Fastback 2023 li avremo tra poche ore quando il produttore presenterà l’auto, prezzi, versioni e dotazioni. Sarà il lancio principale del marchio per quest’anno, ma non l’ultimo. Vedremo ancora la Pulse Abarth, versione sportiva basata sul SUV compatto, promesso per fine anno, equipaggiata con lo stesso 1.3 turbo da 185 CV che sarà sotto il cofano della Fastback.

