Fiat Strada seconda auto più venduta in Brasile nei primi 10 giorni di settembre

Fiat Strada continua inarrestabile a macinare immatricolazioni in Brasile. Dopo i primi dieci giorni del mese di settembre il pickup compatto della principale casa automobilistica italiana risultato essere il secondo modello più venduto in assoluto in Brasile avendo già ottenuto 1.859 immatricolazioni. Solo Chevrolet Onix è riuscita a superare il modello di Fiat ma solo di poche centinaia di unità e dunque tutto è ancora aperto per quanto riguarda il mese intero.

Fiat Strada seconda auto più venduta in Brasile fino ad ora a settembre

Fiat Strada è stata l’auto più venduta in Brasile nel 2021 e anche nel 2022 in quasi ogni mese è riuscita ad essere leader di mercato. Solo a luglio il pickup ha dovuto lasciare il primo posto a Volkswagen Gol. Ma già ad agosto ha ripreso lo scettro con oltre 14 mila immatricolazioni.

Da segnalare che a parte Fiat Strada al momento non ci sono altre auto di Fiat nella top ten delle auto più vendute nella prima decade di settembre. Bisogna arrivare fino alla posizione 12 per trovare Fiat Toro, mentre alla 14, 15,16 e 17 troviamo Fiat Mobi, Argo, Pulse e Cronos tutte con oltre mille immatricolazioni ciascuna. Da segnalare che le distanze tra un’auto e l’altra sono assai ridotte e dunque la classifica nel resto del mese potrebbe subire profondi stravolgimenti.

Fiat al momento a settembre non è leader del mercato. Infatti General Motors attualmente ha immatricolato più auto della principale casa automobilistica italiana ma in realtà le differenze anche in questo caso sono assai ridotte. Sono state 7.378 le auto immatricolate fino ad ora da Fiat contro le 7.423 di General Motors. Vedremo se nei prossimi giorni il marchio di Torino riuscirà a colmare le distanze.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat Panda: tutto quello che sappiamo sul modello che debutterà nel 2023