Ram 1500 EcoDiesel: ultima opportunità per acquistare il pick-up a gasolio

Ram ha deciso di commemorare quasi un decennio di produzione del motore EcoDiesel e l’innovazione di riferimento che ha prodotto. Il marchio di Stellantis offre ai consumatori l’ultima opportunità di ordinare il suo Ram 1500 EcoDiesel. La produzione del pick-up diesel si concluderà a gennaio 2023, segnando la fine di un’era.

Introdotto nel 2014, con un aggiornamento significativo integrato con il model year 2020, il motore EcoDiesel V6 ha portato con sé diverse novità importanti viste solo in un pick-up del brand americano.

Ram 1500 EcoDiesel: debutta il model year 2023 che rende omaggio al motore diesel

Mike Koval Jr., CEO di Ram, ha detto che l’EcoDiesel V6 ha deliziato i consumatori con la più alta coppia diesel da mezza tonnellata e capacità di traino, pur essendo il primo a superare i 1609 km di autonomia.

Mentre la casa automobilistica americana si muova rapidamente verso un futuro elettrificato, ha voluto celebrare quest’ultimo traguardo dell’EcoDiesel offrendo ai suoi fedeli appassionati di diesel un’ultima opportunità per ordinare il modello.

Sappiamo che il costruttore americano offrirà un Ram 1500 BEV nel 2024, una gamma completa di soluzioni elettrificate nella maggior parte dei suoi segmenti entro il 2025 e in tutti i segmenti entro il 2030.

Il Ram 1500 EcoDiesel 2023 è disponibile nelle versioni Crew Cab 4×4 e può essere ordinato ora. Il propulsore a gasolio sarà disponibile con gli allestimenti Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited Longhorn e Limited.

Ram ha poi deciso di ripercorrere un po’ la storia del famoso powertrain diesel. Nel 2014 è stato introdotto il motore EcoDiesel V6 da 3 litri. Il Ram 1500 è stato il primo pick-up moderno da mezza tonnellata e full-size a offrire una tecnologia diesel durevole ed efficiente.

Con il debutto storico dell’EcoDiesel 3.0, i clienti Ram hanno potuto godere di consumi e autonomia ai vertici della categoria, insieme a una coppia insuperabile rispetto a qualsiasi pick-up full-size con V6.

Il Ram 1500 2014 con l’EcoDiesel ha ottenuto una valutazione di 11,90 km/l dalla US Environmental Protection Agency (EPA), il miglior risultato di test su ciclo autostradale mai ottenuto da un modello di questo segmento.

La valutazione di 11,90 km/l ha aperto le porte quando le concessionarie hanno avviato gli ordini: più di 8000 esemplari con motore EcoDiesel da 3 litri sono stati venduti nelle prime 72 ore di disponibilità. La domanda iniziale è stata molto alta.

Nel 2020, il Ram 1500 EcoDiesel è stato il pick-up diesel da mezza tonnellata più potente d’America, con 651 Nm di coppia massima e il modello diesel leggero più capace, con capacità di traino fino a 5697 kg.

L’EcoDiesel V6 da 3 litri di nuova generazione ha rafforzato l’impegno di Ram per la leadership del gruppo propulsore e ha guidato il segmento in termini di risparmio di carburante. Il Ram 1500 EcoDiesel 4×2 2020 consumava 13,60 km/l in autostrada e 12,33 km/l in autostrada per i modelli 4×4. Infine, l’autonomia del Ram EcoDiesel ha superato i 1609 km per rifornimento, la più alta tra tutti i pick-up della sua categoria.