Ram 1500 Limited Elite Edition: debutta il nuovo pick-up di lusso

Ram ha annunciato nelle scorse ore l’ultima aggiunta alla gamma del pick-up 1500 con il nome di Ram 1500 Limited Elite Edition 2023.

Il nuovo allestimento eleva ancora una volta il punto di riferimento mondiale per i pick-up del segmento lussuoso. Il gruppo di equipaggiamento, disponibile sul Ram 1500 Limited 2023, offre caratteristiche di lusso presenti solo su un modello proposto dal brand americano.

Ram 1500 Limited Elite Edition: la gamma del pick-up si amplia con una nuova versione orientata al lusso

Mike Koval Jr., CEO di Ram, ha detto che il 1500 Limited Elite Edition 2023 prende i materiali di altissima qualità del settore ed eleva il punto di riferimento per il comfort interno. Gli acquirenti del 1500 Limited hanno goduto della combinazione offerta di capacità, lusso e raffinatezza per un decennio e la Limited Elite Edition è l’ultimo esempio di come il costruttore americano offra i pick-up più lussuosi del settore.

Il nuovo Ram 1500 Limited Elite Edition porta con sé un mix unico di tecnologie, materiali e soluzioni di archiviazione per offrire ai clienti un’esperienza premium pur rimanendo fedeli alla natura laboriosa del Ram 1500.

La Limited Elite Edition è caratterizzata da materiali autentici e premium, tra cui vero legno, metallo e pelle. Tutti questi elementi si combinano per offrire un livello di lusso che si vede solo in un veicolo Ram.

La nuova versione si distingue esternamente per il portellone posteriore multifunzione, il gradino del cassone estraibile, il divisorio per il carico nel cassone e i ganci di ancoraggio del carico regolabili.

Ecco cosa c’è nell’abitacolo

Una leva del cambio esclusiva, dei sedili avvolgenti in pelle premium, un rivestimento del padiglione in pelle scamosciata, un tema unico del quadro strumenti e una pedaliera luminosa evidenziano un abitacolo che vanta già l’apice del lusso e della raffinatezza.

Altre caratteristiche interne includono sedili anteriori e posteriori ventilati e riscaldati, volante riscaldato, sedili conducente e passeggero anteriore con 12 regolazioni e un sedile posteriore reclinabile 60/40. Non manca un impianto audio premium con 19 altoparlanti che completa la sensazione e l’aspetto ben realizzati e di alta qualità.

Il Ram 1500 Limited Elite Edition 2023 è disponibile nelle configurazioni Crew Cab con il motore Hemi V8 da 5.7 litri abbinato alla tecnologia mild hybrid eTorque. Il prezzo di listino (MSRP) del nuovo pick-up parte da 65.305 dollari – 66.014 euro – (+1795 dollari di tasse). Le vendite partiranno dal prossimo mese.

Con questo nuovo modello, Ram continua a superare la concorrenza e a stabilire nuovi parametri di riferimento: 1075 Nm di coppia massina con il motore turbodiesel Cummins, capacità di traino di 37.090 kg con il Ram 3500, carico utile di 7680 kg con il 3500, il pick-up più lussuoso con il Ram Limited (dotato di vero legno, vera pelle e sistema di infotainment Uconnect con amplio display touch da 12 pollici), migliore guida e maneggevolezza con l’esclusiva bobina di collegamento posteriore e sospensioni pneumatiche a livello automatico, più spazio nell’abitacolo grazie alla configurazione Mega Cab, più spazio di carico disponibile rispetto a qualsiasi tradizionale pick-up da carico full-size, il pick-up off-road full-size più capace (Ram Power Wagon), il pick-up di serie più veloce, scattante e potente al mondo (Ram 1500 TRX), il pick-up leggero più premiato in America e la più alta fedeltà al proprietario di qualsiasi pick-up da mezza tonnellata.