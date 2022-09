Peugeot E-308 ed E-308 SW: debuttano le versioni completamente elettriche

Già disponibili nelle versioni ibride plug-in, Peugeot ha presentato nelle scorse ore le nuove Peugeot E-308 ed E-308 SW 100% elettriche, che saranno disponibili a partire dal 2023. Peugeot sarà il primo produttore europeo a offrire una station wagon completamente elettrica.

Le E-308 ed E-308 SW saranno dotate di un nuovissimo motore elettrico in grado di sviluppare 156 CV (115 kW) e una batteria agli ioni di litio capace di garantire un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo WLTP, a seconda dell’allestimento.

Peugeot E-308 ed E-308 SW: svelata ufficialmente la versione 100% elettrica dell’ultima generazione

Questa doppia offerta è una risposta senza compromessi, perfettamente adattata alle esigenze dei clienti del segmento C. L’aspetto unico della Peugeot 308 si unisce al piacere di guida caratteristico dei modelli della casa del Leone e all’efficienza ai vertici del segmento, con un consumo medio di carburante di 12,7 kWh. Disponibili negli allestimenti Allure e GT, le nuove vetture a zero emissioni arriveranno sul mercato in successione a metà del prossimo anno.

Il design delle nuove Peugeot E-308 ed E-308 SW è radicato sia nel DNA Peugeot che in un mondo di riferimento dinamico ed esclusivo. Il cofano anteriore più lungo esalta la silhouette, i volumi sono sensuali e nitidi e il nuovo stemma del marchio di Stellantis fa bella mostra di sé al centro della calandra.

L’ottimizzazione complessiva della piattaforma avvantaggia lo spazio interno. Nella parte anteriore, la firma luminosa a forma di zanna incornicia i fari a LED Matrix, integrando perfettamente le due auto nella gamma del brand francese, così come i fanali a LED a tre artigli nella parte posteriore.

Dei nuovi cerchi in alluminio da 18” sono stati sviluppati appositamente per le versioni full electric di 308 e 308 SW. La sua efficienza aerodinamica è particolarmente ben progettata per ottimizzare le prestazioni.

Sotto il cofano c’è un nuovo motore elettrico da 156 CV

Sulle nuove Peugeot E-308 ed E-308 SW verrà lanciato un nuovissimo propulsore completamente elettrico da 156 CV e 260 Nm di coppia massima, il quale garantisce una reattività immediata. Il nuovo powertrain guiderà la E-308 silenziosamente, senza vibrazioni e senza emissioni di CO2. Inoltre, tale motore completerà la gamma attuale, che comprende le varianti ibride plug-in da 180 CV e 225 CV e quelle a combustione interna.

Anche la batteria è di nuova generazione. Si tratta di un’unità ad alta tensione da 54 kWh (51 kWh utili) che prevede una nuova chimica. La batteria ha una nuova composizione chimica con 80% di nichel, 10% di manganese e 10% di cobalto. Funziona a 400V e consente un’autonomia di oltre 400 km.

L’efficienza è stata una delle principali preoccupazioni degli ingegneri Peugeot durante lo sviluppo dei due EV poiché gli sforzi combinati in termini di motore, batteria, aerodinamica (ottimizzazione dell’avantreno e sottoscocca), ottimizzazione del peso (piattaforma EMP2) e riduzione dell’attrito perdite (pneumatici di classe A) ha permesso di raggiungere un consumo medio di energia notevolmente basso: 12,7 kWh per 100 km – un punto di riferimento tra i veicoli elettrici nel segmento C.

Per gestire al meglio i consumi energetici, il guidatore può selezionare la propria modalità di guida tra Eco, Normal e Sport. Grazie alla modalità Brake è possibile aumentare la decelerazione al rilascio del pedale dell’acceleratore al fine di ottimizzare il recupero di energia.

Il caricatore trifase di bordo è di serie e propone una potenza di 11 kW. La presa di ricarica accetta tutte le modalità di ricarica. Da un punto di ricarica pubblico da 100 kW, il veicolo passa dal 20% all’80% in meno di 25 minuti.

Nell’abitacolo spicca il nuovo Peugeot i-Cockpit

Per guidatore e passeggeri, le nuove Peugeot E-308 e E-308 SW offrono l’ultima generazione del Peugeot i-Cockpit. Questo può essere facilmente riconosciuto grazie al volante compatto e riscaldato, dedicato al piacere di guida e all’agilità controllata, al suo display head-up digitale 3D, personalizzabile e configurabile, e al suo display touch centrale da 10 pollici.

L’enfasi è stata posta sull’artigianato dell’abitacolo, sull’inventiva con gli i-toggle virtuali completamente configurabili e sulla connettività (inclusa la più recente tecnologia Peugeot i-Connect Advanced). Questo è un sistema di infotainment che rende l’esperienza di guida e di viaggio più intuitiva e gratificante.

È disponibile l’opzione di acquisto online

A seconda del paese di vendita, le nuove E-308 ed E-308 SW saranno acquistabili online sul sito Web della casa automobilistica francese, che consentirà al cliente di vivere un’esperienza di acquisto al 100% digitale.

I clienti possono acquistare il nuovo veicolo, permutare il vecchio e finanziare il nuovo dal proprio smartphone, tablet o PC. Ogni cliente avrà la libertà di scegliere di farsi consegnare gratuitamente il proprio veicolo a domicilio.

Una gamma di servizi è disponibile per rendere la vita dei clienti più facile ogni giorno. Su smartphone è disponibile l’app MyPeugeot, che comunica con le nuove Peugeot E-308 ed E-308 SW e può programmare una ricarica a distanza oppure avviare il precondizionamento dell’abitacolo sempre a distanza.

Infine, c’è l’applicazione per smartphone Free2Move e-Solutions che consente agli utenti di pianificare il proprio viaggio, anticipando le fasi di ricarica grazie all’integrazione delle stazioni di ricarica presenti sul percorso.