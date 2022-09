Nuova Jeep Renegade: sarà questo in futuro il suo volto? [Render]

Nel 2014 Jeep, allora di proprietà di Fiat Chrysler Automobiles, ha deciso di lanciare un crossover subcompatto con un look ispirato all’iconico fuoristrada Jeep Wrangler. Così, gli americani hanno utilizzato la piattaforma della Fiat 500X per inventare la Jeep Renegade, conferendole una carrozzeria e un design degli interni esclusivi. Sul web nei giorni scorsi qualcuno ha provato ad immaginare l’aspetto di una nuova Jeep Renegade.

Ecco come viene immaginata la nuova Jeep Renegade

Si tratta di Kleber Silva di KDesign che ha immaginato una nuova Jeep Renegade intesa come futura generazione del celebre modello che tante soddisfazioni ha regalato a Jeep in termini di vendite fino a questo momento.

Grazie all’aspetto speciale e al marketing intelligente, la Jeep Renegade è diventata in breve tempo un modello popolare e una presenza costante in vari eventi fuoristrada nella configurazione Trailhawk, anche se non è un prodotto body-on-frame.

Quattro anni dopo l’inizio dell’assemblaggio, è stato aggiornata a metà ciclo, con estremità anteriori e posteriori aggiornate, sistema di infotainment migliorato e alcuni altri dettagli. Per l’anno modello 2022, Renegade è stato aggiornato di nuovo e ora è tornato sotto i riflettori, grazie al design aggiornato, immaginato da kdesign che ha condiviso questo render su Instagram durante il fine settimana.

La proposta digitale del rendering per la nuova Jeep Renegade si basa sul modello presentato all’inizio dell’anno in Brasile a cui viene dato un nuovo volto, con il posteriore e il profilo ottimizzato. I fari hanno una forma rettangolare, la griglia è un po’ più piccola di prima e il paraurti è completamente nuovo.

Il rivestimento rivisto sopra le minigonne laterali, le nuove maniglie delle portiere e gli involucri degli specchietti e i loghi più grandi dietro le ruote anteriori rappresentano le uniche modifiche nella zona laterale. Per quanto riguarda invece la parte posteriore notiamo un portellone leggermente più grande che sporge maggiormente nel paraurti e luci posteriori con grafiche diverse. Certo forse è un po’ poco per una nuova generazione ma del resto parliamo di un modello che è un vero successo commerciale e dunque cambiarlo troppo potrebbe essere deleterio.

Ti potrebbe interessare: Jeep Wagoneer S: ufficiale la versione elettrica con 650 km di autonomia