Ferrari SF90 contro la Nissan GT-R da 1.000 CV: una ha scelto la rivale sbagliata [VIDEO]

Questa non è la prima volta che una Nissan GT-R affronta entusiasta una Ferrari SF90, sperando di avere la meglio. Ma nelle precedenti occasioni non ha avuto granché fortuna, soverchiata dalla rivale di pista, troppo superiore in velocità.

Stavolta a rappresenta il marchio giapponese è Godzilla, una vettura potente, ma di solito non fino a questo punto. A conferirle un bel boost la factory JM-Imports, con un motore V6 twin-turbo da 3,8 litri che emette 1.000 CV e 1.150 Nm di coppia motrice massima. Fa ancora più impressione constatare come la vettura non sia cresciuta di peso nel processo e fermi, dunque, la bilancia sempre a 1.750 kg.

Il proprietario ha peraltro sostituito i freni standard con quelli in ceramica di carbonio per una capacità superiore in frenata. Cn tutte le modifiche, costa circa 90.000 sterline (circa 105 mila euro), ancora di gran lunga meno in confronto alla Ferrari.

Sull’angolo opposto troviamo una rombante Ferrari SF90, spinta da un V8 da 4,0 litri, insieme a non uno, non due, ma tre unità elettrice. Complessivamente, sprigiona 1.000 CV – tanto quanto l’avversaria di giornata – ma meno coppia, 800 Nm per l’esattezza.

Meno imponente della Nissan, pesa appena 1.570 kg, ma costa circa quattro volte: 427.930 euro a voler essere precisi.

Ferrari SF90 vs. Nissan GT-R da più di 1.000 CV: la drag race è a senso unico

Entrambi i bolidi farebbe la gioia di ogni amante delle alte prestazioni. Hanno un aspetto grintoso, un rombo cattivo, ma la GT-R dà l’impressione di avere il dente avvelenato: sputa fuoco e fiamme (a un certo punto ha persino causato un po’ di problemi con una spia di trasmissione che lampeggiava, ma si sarebbe trattato di un falso allarme).

Tuttavia, si sa, ci possono essere due vincitori, perciò chi si aggiudicherà la corona? Devi solo sapere è che entrambe le contendente hanno avuto degli scatti incredibili. Più di una volta.

Per quanto riguarda chi ha ottenuto il primo posto? Non vi rovineremo il piacere di scoprirlo coi vostri stessi occhi. Niente fastidioso effetto spoiler: le introduzioni di rito le abbiamo ultimate. Conosci ormai bene le caratteristiche di ciascuna: se vuoi divertirti guarda il video condiviso qui sotto.