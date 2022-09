Sgomma con la Ferrari 360 Spider ed è crash | Video

I raduni di auto sportive regalano belle emozioni, ma non sempre le cose vanno per il verso giusto. Lo ha scoperto a sue spese un 19enne al volante di una Ferrari 360 Spider di colore bianco. Il tizio ha perso il controllo dell’auto in fase di accelerazione. Forse voleva stupire i presenti, ma i generosi colpi di gas che si è concesso allo start hanno scaricato più potenza del dovuto sulle ruote posteriori, facendo perdere aderenza al mezzo. A quel punto la supercar emiliana è uscita di strada, pizzicando un albero. Per fortuna l’impatto è stato molto soft, così non si sono fatti troppo male né il giovane conducente della Ferrari 360 Spider, né il suo passeggero. Per entrambi solo qualche escoriazione.

Dove è successo l’incidente

Teatro dei fatti il raduno “Static Night Event“, andato in scena qualche giorno fa a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova. Il regolamento della manifestazione non lasciava spazio ad equivoci o ad interpretazioni creative: vietate tutte le manovre pericolose, come sgommate, burnout, donut ed altri funambolismi di guida. Qualcuno, però, ha disatteso gli impegni. È il caso del 19enne protagonista del video. La scena dell’uscita di strada è stata filmata da diversi spettatori, coi loro smartphone, sempre pronti a catturare tutto.

Ferrari 360 Spider…ferita

A pagare il dazio più alto è stata la supercar del “cavallino rampante” che, seppure non sembri fortemente danneggiata, avrà bisogno di un lunga e costosa sosta in officina per tornare allo splendore delle origini. Questa vettura ha un fascino speciale. Le sue linee, disegnate da Pininfarina, entrano nel cuore dalla porta principale. A capote abbassata somiglia a un prototipo strappato dal circuito della Targa Florio o di Le Mans, ma concede la sua sportività in una tela di grandissima eleganza. Sublime il sound del motore V8 da 3.6 litri che ne anima le danze, con la forza di 400 cavalli di razza, made in Maranello.