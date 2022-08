Alfa Romeo Giulia Restyling 2023: ci siamo quasi

Manca ormai pochissimo al debutto sul mercato di Alfa Romeo Giulia Restyling. Secondo quanto dichiarato dal numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, il debutto della versione aggiornata della berlina dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di novembre mentre lo sbarco in concessionaria potrebbe avvenire tra la fine del 2022 e gli inizi del prossimo anno.

Non ci sono ormai quasi più segreti per Alfa Romeo Giulia restyling 2023 il cui debutto è previsto a novembre

Alfa Romeo Giulia Restyling 2023 servirà ad avvicinare il design di questo modello a quello del SUV Alfa Romeo Tonale. Questo in quanto l’attuale generazione di Giulia continuerà ad essere commercializzata almeno fino al 2025 quando poi finalmente dovrebbe arrivare la nuova generazione della vettura che però a quanto pare subirà una vera e propria rivoluzione.

Esteticamente parlando le novità principali riguarderanno la zona anteriore del veicolo e più limitatamente la parte posteriore. Logo, mascherina e gruppi ottici subiranno alcune modifiche come si evince dalle numerose foto spia apparse negli scorsi mesi.

All’interno è previsto un aggiornamento della tecnologia con il nuovo quadro strumenti digitale e altre novità che saranno svelate in fase di presentazione a novembre.

Per il resto non dovrebbero esserci novità anche se più di qualcuno ipotizza l’introduzione nella gamma dei motori della prima variante elettrificata probabilmente sfruttando la stessa soluzione trovata per il recente Maserati Grecale che dispone della stessa piattaforma di Alfa Romeo Giulia Restyling 2023.

Vedremo dunque cos’altro emergerà nelle prossime settimane a proposito di questo atteso modello che sarà presentato insieme al restyling del SUV Alfa Romeo Stelvio.

