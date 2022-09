Bottas tra le strade di Milano: il video omaggio di Alfa Romeo al circuito di Monza

L’emozionante video della monoposto del Team Alfa Romeo F1 Orlen guidata da Valtteri Bottas per le strade di Milano rievoca il legame sportivo tra il marchio del Biscione, la sua città natale e lo storico circuito di Monza. Un omaggio unico e non convenzionale al motorsport italiano e ad uno dei suoi “templi” più famosi al mondo. In occasione della settimana del GP di Monza va on air sui canali social e YouTube di Alfa Romeo la versione integrale dello spettacolare video girato tra le vie più famose della città meneghina.

Alfa Romeo pubblica la versione estesa del video di Valtteri Bottas per le strade di Milano

Il circuito di Monza non è solo il luogo dove si disputa il Gran Premio d’Italia, è anche la pista dove, il 3 settembre 1950, l’Alfa Romeo vinse il primo titolo di Formula 1 della storia con l’Alfetta 158 di Nino Farina. Un rapporto indissolubile tra Alfa Romeo e Monza.

Guidata dal pilota finlandese Valtteri Bottas, la monoposto di Formula 1 era stata avvistata il 24 giugno tra le vie del centro cittadino e i luoghi emblematici della metropoli italiana. Tra questi segnaliamo Piazza Duomo, Piazza San Babila, Porta Nuova, la maestosa Stazione Centrale, CityLife, il Portello, dove nel 1910 si trovava il primo sito produttivo dell’Alfa Romeo. Il legame dell’Alfa Romeo con Milano è, dopotutto, una cosa davvero unica.

Proprio in questo luogo 112 anni fa, con il nome Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, è nata la casa automobilistica del Biscione che ormai da tempo è considerato un vero e proprio mito sia per quanto riguarda l’industria automobilistica sia per quello che concerne il mondo del motorsport.

