Mercato auto usate: ennesimo segno negativo ad agosto

Finalmente, le immatricolazioni delle nuove vetture hanno chiuso ad agosto in segno positivo sul suolo italiano, dopo tanto, tanto tempo. Il più 9,9 per cento ha posto fine al trend rispetto all’ottavo mese dello scorso anno. Ma lo stesso non si può dire riguardo al mercato delle auto usate.

Mercato auto usate: secondo i dati Automobil Club d’Italia prosegue il periodo negativo per i passaggi di proprietà delle vetture di seconda mano

Al netto delle minivolture (trasferimenti provvisori intestati al dealer in attesa della rivendita al compratore finale), i passaggi delle quattro ruote di seconda mano hanno messo a referto una contrazione del 5,7 per cento in confronto ad agosto 2021. Su ogni 100 esemplari nuovi se ne sono registrati 240 usati nell’arco dei 31 giorni e 203 nei primi otto mesi del 2022. Insomma, i mezzi di seconda mano risultano comunque il doppio di quelli acquistati nell’ambito del nuovo.

A riferirlo, sui dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico), è Automobile Club d’Italia, nell’ultimo bollettino Auto-Trend. Se scaviamo a fondo nelle motorizzazioni tarda la transizione ecologica. Lungo il mese di agosto sono sempre le alimentazioni tradizionali (benzina e gasolio) a conservare, in maniera salda, le posizioni di vertice. Invece, la market share delle unità con sistema ibrido a benzina, che nel comparto del nuovo primeggiano con una quota mensile del 35,3 per cento, supera nell’usato di poco la soglia del 3 per cento.

Le full electric in lieve miglioramento

Non batte granché un cuore green nemmeno a proposito delle full electric di seconda mano. Se in determinati Paesi hanno avuto luogo dei tangibili mutamenti nelle abitudini della clientela, gli EV faticano tuttora parecchio a diffondersi nei confini della nostra penisola. Vedendo il bicchiere mezzo pieno, i dati sono comunque in crescita, sicché, dallo 0,2 per cento di agosto 2021, la quota mercato delle auto usate elettriche è salita allo 0,5 per cento di agosto 2022.

Infine, nei minipassaggi conservano la leadership della graduatoria i mezzi diesel. Ad agosto 2022 la loro market share è stata del 53,6 per cento, in contrazione rispetto ad agosto 2021, quando era pari al 56,9 per cento. L’incidenza delle ibride a benzina ammonta al 4,6 per cento.

Diversamente, riguardo ai motocicli si chiude in positivo il bilancio per i passaggi di proprietà. Al netto delle minivolture, hanno piazzato ad agosto un incremento dell’1,4 per cento, rapportato al medesimo mese del 2021. A livello globale, nei primi otto mesi del 2022 i trasferimenti di proprietà hanno archiviato, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, una flessione dell’11,3 per cento per le autovetture, del 6,2 per cento per i motocicli e del 9,3 per cento per tutti i veicoli.

Non smette di crescere il parco circolante italiano: a incidere il decremento esponenziale delle radiazioni

Inoltre, ad agosto va avanti la crescita del parco circolante italiano. Un progresso fortemente condizionato dalla decisa riduzione dei valori negativi registrati sul piano delle radiazioni. A tal proposito, le radiazioni di autovetture hanno segnalato un meno 25,3 per cento in confronto ad agosto 2021, con appena 61.790 pratiche: mai in senso assoluto si era rilevato un dato così basso nel mese di agosto.

Il tasso unitario di sostituzione mensile si aggira perciò a 0,86 (su ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 86), scendendo, in generale, a 0,81 nei primi otto mesi del 2022. A loro volta, le radiazioni di motocicli sono sensibilmente diminuite, con una variazione negativa del 7,4 per cento ad agosto in rapporto con l’analogo mese del 2021. Da gennaio ad agosto 2022 le radiazioni hanno archiviato, rispetto al medesimo periodo del 2021, decrementi del 30,3 per cento per le autovetture, del 2,8 per cento per i motocicli e del 27,8 per cento per tutti i veicoli.