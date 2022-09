Nuova Peugeot 408 First Edition 50 esemplari per l’Italia

Appena svelata all’inizio dell’estate, messa in scena in modo spettacolare il 4 agosto (data simbolica il 4.08!) in “The Sphere”, una straordinaria struttura trasparente e rotante che permette di decifrarne le sfaccettature, e programmata per una prima apparizione pubblica al Mondial de l’Automobile (Parigi, dal 17 al 23 ottobre), la nuova Peugeot 408 First Edition con il motore ibrido ricaricabile 225 apre il suo portafoglio ordini a 50 clienti privilegiati. Design, colore, tecnologia e dotazioni, i primi 50 ibridi ricaricabili offriranno ai loro possessori il meglio, oltre all’esclusività offerta da una ricarica elettrica privata o pubblica.

Arriva in Italia la nuova Peugeot 408 First Edition

Disponibile esclusivamente online tramite il sito web Peugeot Store per i clienti privati ​, la la nuova Peugeot 408 First Edition viene proposta al prezzo di lancio di 40.900 euro oppure con finanziamento i-Move Avantage da 399 euro al mese.

Con la nuova Peugeot 408 First Edition la casa francese propone una silhouette innovativa al mercato automobilistico. L’aspetto felino di questo fastback rialzato è piuttosto innovativo: la nuova 408 reinventa i codici della berlina aggiungendo caratteristiche tipiche dei SUV. La sua architettura efficiente offre anche una notevole abitabilità nella seconda fila e volume del bagagliaio.

Per il suo guidatore, la vettura offre le emozioni di guida più intense, grazie all’ultima generazione del Peugeot i-Cockpit, immediatamente riconoscibile per il suo volante compatto dedicato al piacere e all’agilità controllata.

Il focus è sull’artigianato dell’abitacolo, combinato con la connettività che incorpora le ultime tecnologie per rendere l’esperienza di guida e di viaggio più intuitiva. A dimostrazione dell’eccellenza del marchio a tutti i livelli, è accompagnata dai più recenti sistemi di assistenza alla guida che uniscono serenità e sicurezza. La nuova Peugeot 408 sarà proposta nelle finiture ALLURE e GT e sarà presentata al pubblico al Salone di Parigi nell’ottobre 2022. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo modello della casa automobilistica del Leone.

