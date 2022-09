Fiat avrà una sua versione del pickup Landtrek che coesisterà con il modello di Peugeot

Stellantis prevede di vendere il pickup Landtrek come Peugeot e come Fiat. Il motore sarà il 2.0 Turbo Diesel BlueHDI. Freire Neto di Motores e Ação ha rivelato nei giorni scorsi che Stellantis intende vendere il pickup Landtrek come Fiat. L’informazione è corretta, ed è stata confermata anche da altri fonti.

Peugeot Landtrek in Brasile dovrebbe arrivare anche in versione Fiat

Tuttavia, il gruppo non ha ancora escluso la possibilità di vendere il pick-up con le insegne Peugeot, come previsto dai piani iniziali. Il debutto del veicolo con la “faccia” di Fiat dovrebbe avvenire nella prima metà del 2023.

L’arrivo della Peugeot Landtrek è stato posticipato al prossimo anno proprio perché Stellantis avrebbe deciso di vendere il pick-up anche come Fiat. “Tutti vogliono vendere il pickup, è un prodotto redditizio”, dice una fonte. “L’idea è di commercializzare il modello con entrambi i marchi”, afferma un altro contatto.

Se Stellantis sceglierà di mantenere la Peugeot Landtrek sarà venduta solo nella versione top di gamma dotata di cambio automatico. Come Fiat, è già certo che il pickup avrà più versioni, inclusa un’opzione manuale.

Le informazioni di Freire Neto contrastano con i recenti risultati delle versioni più elementari del pickup in fase di test a Minas Gerais. Per ora, tutti funzionano ancora con la griglia Peugeot. Dopotutto, cambiare la griglia è la parte più semplice. La Fiat Scudo, ad esempio, ha corso per mesi nei test con Peugeot Expert e Citroën Jumpy.

Per fare spazio al Landtrek della Fiat, il prossimo anno Toro perderà le versioni diesel. Il motore 2.0 Turbo Diesel dovrebbe essere limitato al Ranch. Tra le principali dotazioni di serie delle versioni più costose della Peugeot Landtrek e della sua versione Fiat ci sarà il sistema multimediale da 10 pollici con telecamera a 360°. Il pickup avrà anche un sistema Keyless, cerchi da 18 pollici, finiture cromate, barre del tetto, gradini laterali, fari a LED e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

In termini di sicurezza, il pickup è dotato di avviso di deviazione dalla corsia, controllo di stabilità, trazione, assistente di partenza in rampa e controllo di stabilità del rimorchio. Il pick-up avrà la trazione 4×4 con telaio ridotto da una tonnellata e capacità di traino del rimorchio di 3,5 tonnellate. La Peugeot Landtrek ha una lunghezza di 5,33 metri, una larghezza di 1,93 metri, un’altezza di 1,87 metri e un passo di 3,18 metri.

Ti potrebbe interessare: Peugeot 308: ecco l’offerta di noleggio a lungo termine a 399 euro al mese