Alfa Romeo B-SUV: ancora un’ipotesi sul suo design [Render]

Alfa Romeo B-SUV sarà la prossima grande novità per la gamma di Alfa Romeo. Il suo arrivo è previsto per il mese di marzo del 2024 come confermato dal CEO Jean Philippe Imparato ma ovviamente non possiamo escludere che prima di quella data le prime immagini ufficiali del modello possano trapelare.

Nuova ipotesi di stile per il futuro Alfa Romeo B-SUV che debutterà ufficialmente nel 2024

A proposito di Alfa Romeo B-SUV, come vi abbiamo rivelato in un nostro precedente articolo nuove indiscrezioni sono circolate a proposito di questo modello. La prima riguarda il nome. Si vocifera che il modello possa chiamarsi Alfetta o Junior mentre è da escludere assolutamente il nome Brennero. L’altra novità è l’utilizzo della versione allungata della piattaforma CMP per questo modello che quindi dovrebbe misurare intorno ai 430 cm.

Questa sarà la prima auto completamente elettrica di Alfa Romeo ma avrà anche versioni a combustione. A proposito del design di Alfa Romeo B-SUV segnaliamo l’ennesimo render apparso sul web ad ipotizzare quello che potrebbe essere lo stile estetico di questo modello quando finalmente sarà svelato.

Si tratta dell’immagine proposta dal sito spagnolo Autopista.es che immagina il futuro Alfa Romeo B-SUV con uno stile estremamente sportivo. Sembra quasi di avere davanti una berlina rialzata piuttosto che un vero e proprio SUV compatto. Si tratta di una ipotesi da non escludere visto che come sappiamo con le sue future auto Alfa Romeo punterà soprattutto sulla sportività. Vedremo dunque a proposito di questo veicolo quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi a proposito delle sue caratteristiche estetiche, meccaniche e tecnologiche.

