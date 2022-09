Alfa Romeo: realizzata la Duetto su base MX-5 che FCA decise di non fare

Dieci anni fa Alfa Romeo ha annunciato che avrebbe realizzato una nuova Duetto sulla base della Mazda MX-5 Miata in collaborazione con la casa automobilistica giapponese. La notizia aveva creato grande entusiasmo tra i fan del modello che speravano di rivedere sul mercato la mitica vettura anche se a dire il vero non tutti apprezzavano il fatto che il Biscione dovesse collaborare a questo modello con Mazda.

Nel Regno Unito qualcuno ha realizzato la Spider di Alfa Romeo su base MX-5 che FCA decise di non realizzare

Alla fine però Fiat Chrysler Automobiles decise di non realizzare questo modello e al suo posto fu lanciata sul mercato sempre in collaborazione con Mazda la Fiat 124 Spider. La scelta però non fu particolarmente azzeccata e infatti questa auto rimasta sul mercato solo pochi anni non ha lasciato il segno.

Nei giorni scorsi la Alfa Romeo Spider su base Mazda MX-5 Miata è tornata alla ribalta in quanto si è scoperto che qualcuno nel Regno Unito ha deciso di realizzare lo stesso questa auto. L’immagine è stata condivisa da MX-5 Owners Club.

Non sappiamo molto del processo di costruzione alla base di questa auto che è stata avvistata nel Regno Unito. Facendo un controllo online al numero di targa, si è saputo che l’auto è nata come MX-5 Sport Nav Plus del 2019 e ha il motore aspirato da 1,5 litri entry-level da 130 CV. Questo esemplare veniva offerto solo in Europa.

La parte anteriore della Mazda è cambiata di poco, le modifiche si limitano alla classica mascherina Alfa Romeo montata sulla griglia con tanto di logo al posto di quello Mazda collocato sul paraurti e l’aggiunta di due luci extra nella maglia della griglia. Inoltre l’auto dispone di un set di ruote con il design a cinque fori tipico del brand automobilistico del Biscione e anche un parafango che imita quello dell’8C del 2008.

La parte posteriore è dotata di un paraurti nuovo di zecca (presumibilmente in fibra di vetro) che sposta la targa di immatricolazione in un nuovo punto appena sotto il cofano del bagagliaio e anche il cofano del bagagliaio sembra essere stato modificato. Non riusciamo a vedere all’interno della Spiata, ma a parte l’aggiunta di un badge Alfa Romeo, sospettiamo che sia quello tipico di una Miata di serie.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo B-SUV: ecco quale potrebbe essere il design definitivo [Render]