Nuova Opel Astra Sports Tourer conquista il premio Family Car of the Year 2022

La nuova Opel Astra Sports Tourer stupisce il pubblico e ciò è stato anche confermato dalla vittoria del premio Family Car of the Year 2022 consegnato dalla rivista specializzata Auto Road Traffic (Numero 20/2022).

Da marzo, i partecipanti hanno votato la loro auto familiare preferita. Con il 22,7% dei voti, l’ultima generazione della station wagon compatta del marchio tedesco ha vinto nella categoria Design tra tutti i veicoli fino a 25.000 euro. Con il 19,3%, i partecipanti al sondaggio dei lettori hanno elogiato l’Astra Sports Tourer per le sue tecnologie.

Nuova Opel Astra Sports Tourer: l’ultima station wagon compatta si porta a casa un importante riconoscimento

La nuova vettura ha conquistato il pubblico di Auto Road Traffic con i suoi numerosi vantaggi. Da marzo quasi 11.000 lettori hanno partecipato alla votazione online. Come al solito, il campo dei concorrenti è stato ampio: nell’11ª edizione scelta dai lettori si è dovuto valutare un totale di 123 station wagon, furgoni, SUV e crossover. I partecipanti hanno potuto presentare 18 premi.

Ciò dimostra che la nuova Astra Sports Tourer non si distingue solo per la massima praticità, ampio spazio e comfort, ma attira anche l’attenzione sulla strada e rende la guida più sicura, rilassata e sostenibile con le sue numerose tecnologie e i vari sistemi di assistenza alla guida.

La nuova sw del brand di Stellantis offre tanto stile ed è una vera e propria dichiarazione di design del marchio. Risulta più dinamica che mai, con linee chiare ed emozionanti senza cose superflue e porta il nuovo volto di Opel, l’Opel Vizor. Questo integra perfettamente tecnologie come la telecamera frontale e i fari adattivi Intelli-Lux LED Pixel.

Il sistema di illuminazione anabbagliante disponibile come optional è costituito da 168 elementi LED in totale, che possono essere controllati individualmente. Questo è solo un esempio di come la nuova Opel Astra Sports Tourer renda disponibili e convenienti tecnologie all’avanguardia per il segmento delle station wagon compatte.

All’interno, guidatore e passeggeri accedono al Pure Panel completamente digitale e intuitivo, che è caratterizzato da due display standard da 10 pollici: un’interfaccia uomo-macchina (HMI) di ultima generazione.

Il guidatore è supportato da sistemi di assistenza all’avanguardia come il display head-up e il sistema Intelli-Drive. Questi includono l’avviso di collisione anteriore con frenata di emergenza automatica, il rilevamento di pedoni, il rivelamento di stanchezza conducente, il mantenimento attivo della corsia di marcia, l’assistente automatico della velocità e l’avviso di angolo cieco e traffico trasversale.

Oltre ad essere disponibile con motori benzina e diesel altamente efficienti, la nuova Opel Astra Sports Tourer ha debuttato per la prima volta anche come ibrida plug-in con potenza massima di 180 CV. Abbiamo di fronte la prima station wagon elettrificata del marchio tedesco. Nel 2023 però arriverà la versione 100% elettrica che andrà a completare la gamma dei propulsori.