DS Automobiles: prosegue lo sviluppo della monoposto Gen3 di Formula E

DS Automobiles, primo produttore premium a impegnarsi nella Formula E dal 2015, sta seguendo lo sviluppo della serie di monoposto 100% elettriche. Con una monoposto di prima generazione che utilizzava un motore da 272 CV (200 kW) e una batteria da 28 kWh, la casa automobilistica francese ha ottenuto cinque vittorie, finendo due volte tra le prime tre nella classifica dei Team.

L’unico produttore ad aver gareggiato in tutte le stagioni di Formula E dall’inizio del campionato, il marchio di Stellantis ha lasciato il segno nelle quattro stagioni della monoposto Gen2 attraverso il suo team DS Techeetah.

DS Automobiles: il brand francese continua a lavorare sulla nuova monoposto per la prossima stagione di Formula E

Con una potenza aumentata a 340 CV (250 kW) e una batteria da 52 kWh, il team ha vinto due titoli per squadre e due titoli per piloti con Jean-Éric Vergne nel 2019 e António Félix da Costa nel 2020. Durante queste quattro stagioni, la squadra parigina ha segnato un record di vittorie (10), un record di pole position (14) e un record di podi (28) in 55 gare, finendo ogni anno nelle prime tre della classifica a Squadre.

Sfruttando questa serie di record accumulati con la monoposto di Formula E di seconda generazione, DS Automobiles ha avviato il design della sua monoposto di terza generazione, la più potente e avanzata sviluppata fino ad ora.

I lavori sono iniziati quest’anno. Con una potenza aumentata a 476 CV (350 kW) e la capacità di recuperare 600 kW di energia prodotta dagli assali anteriore e posteriore, questa nuova vettura sarà la più veloce ed efficiente mai realizzata.

Parallelamente a questi sviluppi, il brand francese continua a stabilire stretti legami tra la ricerca di DS Performance e il futuro dei suoi modelli di serie. Già mostrato all’inizio del 2022, il prototipo DS E-Tense Performance viene utilizzato come laboratorio ad alte prestazioni per testare e valutare le nuove tecnologie.

Dotato di due motori elettrici con una potenza totale di 816 CV (600 kW) e di una batteria dalla chimica innovativa, raggiunge i 100 km/h in appena 2 secondi. L’esperienza accumulata porterà a breve all’introduzione di un motore elettrico completamente nuovo, più potente ed efficiente e destinato ai modelli di produzione della gamma E-Tense.

Beatrice Foucher, CEO di DS Automobiles, ha detto che il costruttore francese ha posto l’elettrificazione al centro della sua strategia sin dalla sua creazione nel 2014. La Formula E e il lavoro di DS Performance stanno accelerando lo sviluppo di nuove soluzioni per una mobilità più sostenibile. Dal 2019, DS Automobiles ha un’autonomia elettrificata al 100% e la transizione sta accelerando: dal 2024, tutti i nuovi modelli dell’azienda saranno solo 100% elettrici.