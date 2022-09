Nuova Alfa Romeo Alfetta: torna in una nuova veste?

Nelle scorse settimane il numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha confermato che nei prossimi anni nella gamma della casa automobilistica del Biscione troverà spazio una nuova ammiraglia. Al momento non è chiaro di che tipo di auto si tratterà ma qualcuno ipotizza che alla fine possa chiamarsi Nuova Alfa Romeo Alfetta.

La nuova Alfa Romeo Alfetta potrebbe tornare ma in una veste del tutto inedita

Imparato ha detto che l’auto sarà sviluppata negli Stati Uniti in maniera da tenere conto dei gusti e delle esigenze dei clienti americani. Questo in quanto con questa auto lo storico marchio milanese proverà a sfondare definitivamente negli States ma anche in altri mercati importanti come quello cinese. In ogni caso anche se l’auto sarà sviluppata negli USA sarà prodotta in Italia molto probabilmente a Cassino o a Pomigliano.

La nuova Alfa Romeo Alfetta o come si chiamerà la futura ammiraglia del Biscione non ha ancora un design definitivo. In casa Alfa Romeo stanno ancora valutando come realizzare questa auto. Molto probabilmente non si tratterà di una berlina classica come il nome Alfetta può fare immaginare. Molto probabilmente non si tratterà nemmeno di un vero e proprio SUV.

Al momento l’ipotesi più probabile sulla futura ammiraglia di Alfa Romeo è che l’auto possa essere una sorta di berlina rialzata fastback. Oltre al nome di nuova Alfa Romeo Alfetta si fa anche quello di GTV ma non si esclude nemmeno un nome a sorpresa. Vedremo dunque in proposito cos’altro emergerà nel corso dei prossimi anni.

