Alfa Romeo B-SUV: ecco quale potrebbe essere il design definitivo [Render]

Alfa Romeo B-SUV rappresenta la prossima grande novità che arricchirà la gamma dello storico brand di Stellantis nel prossimo futuro. Il suo debutto è previsto nel mese di marzo del 2024. Non si esclude che in modello possa però essere anticipata da alcune immagini teaser già nel corso del prossimo anno.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto definitivo del futuro Alfa Romeo B-SUV che vedremo ad inizio 2024

Questo sarà un modello chiave per il futuro di Alfa Romeo. Infatti dalle immatricolazioni che garantirà Alfa Romeo B-SUV passeranno gran parte delle possibilità di crescita sul mercato della casa automobilistica del Biscione. Il veicolo, il cui nome rimane al momento top secret e che di certo non si chiamerà Brennero, sarà prodotto su piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA a Tychy in Polonia nello stesso sito produttivo in cui verranno fabbricati anche due SUV compatti di Jeep e Fiat.

Questo sarà il primo modello di Alfa Romeo ad avere una versione completamente elettrica. Questa arriverà in contemporanea con il resto della gamma del SUV che disporrà anche di versioni termiche. Queste dovrebbero disporre di motori a benzina mild hybrid, con potenze tra 100 e 160 CV circa.

Per quanto riguarda invece la versione elettrica al 100 per cento, si vocifera che essa possa avere circa 145 CV ed un pacco batterie che potrebbe spingersi sino a circa 55 kWh per garantire un’autonomia di circa 400 km. Il futuro Alfa Romeo B-SUV si inserirà nel segmento premium, dei modelli compatti e il suo prezzo di partenza potrebbe aggirarsi tra i 25 e i 27 mila euro.

A proposito di Alfa Romeo B-SUV, un video pubblicato su YouTube da MV Auto, da cui abbiamo estrapolato le immagini di questo articolo, mostra una nuova ipotesi di come potrebbe essere questo veicolo esteticamente parlando. Vedremo dunque cos’altro emgerà a proposito di questo futuro SUV compatto di Alfa Romeo già nel corso dei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: pubblicato il primo episodio della docu-serie Beyond the Visible