Fiat Strada leader delle vendite in Brasile ad agosto

Fiat Strada ha ripreso ad agosto la leadership di vendita nel mercato brasiliano. Il pickup compatto della principale casa automobilistica italiana a luglio aveva dovuto lasciare la leadership dopo molti mesi in favore di Volkswagen Gol che l’aveva superata di poche centinaia di unità.

In Brasile ad agosto torna leader il pickup compatto Fiat Strada

La situazione però è tornata alla normalità nel mese di agosto che si è appena concluso che ha visto Fiat Strada ritornare sul gradino più alto del podio delle auto più vendute in assoluto in Brasile. Il modello della principale casa automobilistica italiana ha dominato le vendite con un buon vantaggio, registrando 14.157 immatricolazioni.

La Volkswagen Gol si è piazzata al secondo posto con ben 11.719 unità vendute, mentre la Hyundai HB20 ha chiuso il podio con 10.919 unità. L’ex leader di mercato Chevrolet Onix si deve accontentare del quarto posto in classifica avendo immatricolato il mese scorso in Brasile 9.821 unità.

Per quanto riguarda le altre auto di Fiat, segnaliamo altri due veicoli nella top ten delle auto più vendute in Brasile ad agosto oltre a Fiat Strada. Si tratta della Fiat Mobi che si è collocata al sesto posto in classifica con 7.613 auto immatricolate. Al settimo posto troviamo Fiat Argo con 7.594 auto immatricolate.

Continua dunque il buon momento di Fiat in Brasile. Segnaliamo che nella top 20 delle auto più vendute in quel paese ad agosto si sono piazzate altre auto: Toro, Pulse e Cronos. Tra le case automobilistiche Fiat è nettamente al primo posto. Il brand di Torino traina il gruppo Stellantis sempre più leader di mercato in Brasile e in tutta l’America Latina.

Ti potrebbe interessare: Fiat 500e: ancora leader in Europa, nonostante la frenata delle elettriche in Italia