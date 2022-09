Maserati GranTurismo Folgore si mostra in un video

Maserati è finalmente pronta a mostrarci cosa può fare la sua nuova Maserati GranTurismo Folgore completamente elettrica da 1.200 cavalli e il marchio ha deciso di utilizzare il suo canale di YouTube per dimostrarlo. L’ultima GranTurismo risale al 2007, la Folgore aggiorna principalmente il viso e mette le batterie al centro tunnel per portare la vecchia coupé in una nuova era.

Un video mostra la nuova Maserati GranTurismo Folgore

Lo sprint da 0 a 100 avviene in 2,6 secondi e la Maserati GranTurismo Folgore raggiungerà una velocità massima di 320 km orari. Nel video che vi mostriamo, il capo del design Klaus Busse e il capo delle comunicazioni Maria Conti sono saliti a bordo della vettura con il comico Sebastian Maniscalco, mostrando l’accelerazione vertiginosa di cui è capace questa auto.

Per tutto il video, la telecamera è puntata all’indietro verso le persone nella cabina. Non riusciamo a vedere il cruscotto e Maserati non sembra ancora pronta a mostrarlo, poiché si vede solo in una scena e risulta essere volutamente sfocato. Conti nota la mancanza di pulsanti all’interno per un aspetto “pulito ed elegante”. Questa sarebbe una vera trasformazione rispetto alla GranTurismo della generazione precedente, che potrebbe essere stata l’ultima auto in vendita a utilizzare uno schermo LCD verde monocromatico della vecchia scuola quando ci ha lasciato nel 2019.

Dal video apprendiamo alcune altre curiosità sulla Maserati GranTurismo Folgore, come il fatto che supporta la ricarica rapida CC per fornire 160 km di autonomia in 10 minuti, ma la maggior parte delle informazioni verrà conservata per il momento per una rivelazione completa nel 2023.

Ci sono anche frammenti audio del suono sintetizzato del motore, che è stato apparentemente progettato dalle stesse persone che hanno progettato i suoni distintivi del motore a combustione interna di Maserati.

Ricordiamo inoltre che oltre alla Maserati GranTurismo Folgore, la casa automobilistica del tridente offrirà anche la GranTurismo con motore a combustione interna, utilizzando una versione del motore V6 biturbo “Nettuno” da 3,0 litri della supercar MC20. Nell’MC20, il motore produce 463 kW e 730 Nm.

