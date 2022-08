Maserati MC20 Cielo è stata presentata alla “Car Week” di Monterey

La nuova Maserati MC20 Cielo ha debuttato nelle scorse ore in Nord America al “The Quail, A Motorsports Gathering”, prestigioso evento di sport motoristici in California che fa già parte della cultura automobilistica negli Stati Uniti. “The Quail”, tappa importante della prestigiosa “Car Week” di Monterey, è stata la cornice ideale per il marchio di lusso Maserati per sfoggiare la versione cabrio della sua supercar.

Davide Grasso, CEO di Maserati, e Bill Peffer, CEO di Maserati America, insieme a Klaus Busse, Head of Design Maserati, hanno presentato l’ultima nata del marchio di lusso di Stellantis. Presenti allo stand anche Maserati Grecale Trofeo, il SUV sportivo del marchio, e la supercar MC20 Coupé.

Equipaggiata con il rivoluzionario motore V6 Nettuno, la Maserati MC20 Cielo offre un perfetto mix tra sportività e lusso, grazie a una caratteristica unica nel segmento: l’innovativo tetto a scomparsa in vetro.

Per la prima volta nel segmento delle cabriolet, questa vettura è dotata di un innovativo ed esclusivo tetto in vetro a scomparsa, che può essere trasformato istantaneamente da trasparente ad opaco premendo un pulsante.

Per fare questo, il tetto utilizza la tecnologia Smart Glass PDLC (Polymed-Dispersed Liquid Crystal) per offrire un’esperienza di guida in ogni momento: accogliente e rilassato quando il tetto è chiuso e opaco, una sensazione unica di “cielo aperto” quando il tetto è trasparente e un’esperienza a tutto tondo quando il tettuccio è abbassato.

Il cuore della Maserati MC20 Cielo è il nuovo rivoluzionario motore Nettuno, un 3.0 litri V6 biturbo che sviluppa 630 CV a 7.500 giri, con 730 Nm di coppia a 3.000-5.500 giri.

Il Nettuno di Maserati è il primo motore destinato a un’auto stradale a utilizzare un innovativo sistema di accensione a precamera passiva a doppia scintilla, una tecnologia derivata dalla Formula 1. Maserati MC20 Cielo è stato sviluppato presso il Maserati Innovation Lab di Modena e viene prodotto nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti situato nella stessa città. Pertanto, è 100% Made in Italy.

Allo stand del marchio del Tridente saranno presenti anche altri due modelli: un Grecale Trofeo e un MC20 coupé, in una suggestiva versione Fuoriserie. Il Grecale Trofeo, in Grigio Lava Opaco, è equipaggiato con un potente motore a benzina 3.0L V6 da 530 CV basato sul Nettuno. La MC20 Fuoriserie, con le livree Rosso Corse, Bianco Audace Lucido e Verde Smeraldo, rientra invece nel programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Maserati Fuoriserie offre ai clienti la possibilità di creare l’auto dei propri sogni, adattandola esattamente ai propri gusti.

