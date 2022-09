Jeep rivelerà i suoi piani per l’elettrificazione l’8 settembre

Jeep come tutti i marchi che fanno parte del gruppo Stellantis nei prossimi anni punterà forte sull’elettrificazione della sua gamma. Wrangler 4xe è diventata rapidamente l’ibrida plug-in più venduta in America ed è stata seguita da una Grand Cherokee 4xe all’inizio di quest’anno. Tuttavia, il viaggio di elettrificazione dell’azienda è appena iniziato. Il marchio di Stellantis nelle scorse ore ha confermato che darà maggiori dettagli sul suo futuro elettrico durante un 4xe Day il prossimo 8 settembre.

L’8 settembre Jeep farà importanti rivelazioni sul suo futuro elettrico

Jeep sta tenendo segreti i dettagli, ma è stato annunciato che stanno “accelerando verso la libertà di emissioni zero e faranno una serie di annunci sui propri piani di elettrificazione”. La società ha anche pubblicato un video teaser sui social media in cui affermava che “entrerà in una nuova era di elettrificazione”, sottolineando anche che “la libertà è elettrica”.

Capiremo di più l’8 settembre ma queste affermazioni suggeriscono che la casa automobilistica americana potrebbe rivelare maggiori dettagli sui veicoli elettrici di cui si è parlato durante l’evento Stellantis EV Day nel 2021. Uno dei modelli assomigliava a una Grand Cherokee elettrica, mentre l’altro aveva una maggiore forma robusta e squadrata.

Oltre a questi due modelli misteriosi, Jeep ha già confermato un piccolo EV – provvisoriamente noto come Jeepster – che farà la sua apparizione al Salone di Parigi in ottobre. Inoltre, l’azienda non è stata timida riguardo a un Wrangler elettrico poiché ha già introdotto due concetti soprannominati Magneto.

Mentre rimangono una serie di domande, è chiaro che Jeep sta abbracciando l’elettrificazione e il futuro dell’azienda è elettrico. Vedremo dunque quali novità importanti saranno svelati dal produttore statunitense tra poco più di una settimana.

