Jeep B-SUV: non solo Jeepster, ecco gli altri nomi presi in considerazione

Jeep B-SUV sarà svelato ad ottobre in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Parigi. Nonostante manchi poco al suo debutto non si sa ancora molto di questo modello che sarà commercializzato agli inizi del prossimo anno.

Ecco quali sarebbero i nomi al vaglio per il futuro Jeep B-SUV che sarà svelato in ottobre

Una delle cose che per il momento non si conoscono è il nome di Jeep B-SUV. Secondo indiscrezioni il modello potrebbe prendere il nome di nuova Jeep Jeepster, un nome già usato in passato dalla casa americana, ma la notizia non è stata ancora ufficialmente confermata. Tra i nomi al vaglio per questo atteso modello nuova entry level della gamma della casa americana ci sarebbero anche Scrambler, Pioneer, Apache, Willys e Phoenix.

Anche in questo caso come per Jeepster si tratta di nomi che hanno a che fare con la storia di jeep e che in passato hanno identificato un modello o una variante di modello della casa automobilistica americana.

Ricordiamo che Jeep B-SUV sarà un modello molto importante per il marchio di Stellantis. Si tratterà infatti della nuova entry level con una lunghezza intorno ai 420 cm e della prima auto completamente elettrica ad essere portata sul mercato dalla casa automobilistica. Questo modello sarà anche il primo dei marchi dell’ex gruppo Fiat Chrysler ad utilizzare la piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA.

Il luogo di produzione prescelto per questo modello è lo stabilimento Stellantis di Tychy dove Jeep B-SUV sarà prodotto insieme agli altri due SUV compatti di Alfa Romeo e Fiat.

