Fiat: appassionato di 84 anni acquista la sua 55a vettura

David Franklin, un appassionato di auto di 84 anni, ha preso in consegna la sua 55a Fiat, una 500 Electric Red Edition quasi 60 anni dopo aver acquistato la sua prima Fiat in assoluto. Ha acquistato quasi tutte le auto italiana dal Thames Motor Group di Slough, compreso il suo ultimo acquisto. Il rapporto di Franklin con il marchio di Torino iniziò nel 1962, dopo essersi unito al marchio come collaudatore presso la concessionaria della casa italiana con sede nel Regno Unito a Wembley.

Nel corso di quell’anno ha acquistato la sua prima Fiat, la 500D, costatagli £ 399 (£ 5.800 in denaro di oggi). Trascorrendo 12 anni con il marchio, avanzando tra i ranghi come collaudatore, rappresentante tecnico e responsabile dell’ufficio tecnico, è passato a ricoprire il ruolo di responsabile delle operazioni per la Fiat 130, allora berlina di punta.

Franklin ha aggiunto: “La 500 elettrica è, come tutte le auto della casa italiana, molto divertente da guidare. È molto silenziosa, si maneggia incredibilmente bene ed è molto veloce, a volte i miei occhiali finiscono sul sedile posteriore! L’idea delle auto elettriche ora mi ha convinto”.

La Fiat 500 è stata il veicolo elettrico (EV) più venduto in Europa a luglio 2022, contribuendo a spingere Stellantis al primo posto nelle quote di vendita di veicoli elettrici. Franklin è stato anche un pilota di auto da corsa in erba che gareggiava in prove di auto di produzione fuoristrada in tutto il paese. Tra il 1963 e il 1967 ha partecipato a 31 gare, piazzandosi primo, 14 volte, secondo, nove volte e terzo, una volta.

Ha anche incontrato sua moglie, Michaela, nata a Milano in Italia, che si è trasferita nel Regno Unito nel 1964, dove ha iniziato a lavorare per la Fiat. Stima di aver percorso 600 mila miglia al volante di una vettura della casa di Torino, ha detto: “La Fiat non mi ha mai deluso, quindi non le ho deluse.

“Avendo guidato Fiat costantemente per quasi 60 anni, è molto difficile dire quante miglia sia io che la mia famiglia abbiamo percorso su queste auto. Tuttavia, fino al Covid, io e Michela guidavamo in Italia almeno una volta all’anno, a volte due volte quando i nostri figli erano più piccoli.

“Questo prima di prendere in considerazione tutte le miglia che avrei percorso per affari e gareggiare in competizioni automobilistiche.” Franklin ha classificato la Fiat Multipla come la sua preferita, seguita dalla 850 Coupé e dalla 500 Electric.

