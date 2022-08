Fiat Strada e Volkswagen Gol lottano per la leadership in Brasile ad agosto

Con solo due giorni lavorativi in ​​più a fine agosto, i numeri ufficiali delle immatricolazioni rilasciati da Fenabrave mostrano che il pickup Fiat Strada (13.096) è in testa alla classifica generale delle auto più vendute ad agosto in Brasile con un risultato che è già il migliore dell’anno. La leader del mese di luglio Volkswagen Gol con 10.747 unità ha ancora qualche chance di superare la rivale italiana.

A 48 ore dalla fine del mese di agosto Fiat Strada è leader delle vendite in Brasile ma Volkswagen Gol è vicina

Un po’ più lontano dalla prima, troviamo la Chevrolet Onix (8.699) che completa il podio. Mese positivo anche per Chevrolet Onix Plus (7.869), al 4° posto. La Hyundai HB20 (7.126) completa la top 5 con un grande vantaggio su Fiat Argo (6.050) e Fiat Mobi.

Nella disputa tra Suv/crossover, è la Chevrolet Tracker (5.908) a comandare, ma i risultati di VW T-Cross (5.553) e Hyundai Creta (5.199) non ci permettono ancora di dire con sicurezza chi sarà il leader delle vendite. Subito dietro alla Renault Kwid (5.070), la VW Voyage (4.862) dovrebbe chiudere il mese con uno dei suoi migliori risultati degli ultimi anni.

Presenza comune nella top 10, la Jeep Compass (4.391) è la 13a, ma con un grande vantaggio sulla rivale Toyota Corolla Cross (2.911). Sempre a proposito di Fiat, oltre a Fiat Strada, Argo e Mobi che sono nella top ten troviamo altre tre auto in top 20. Si tratta del SUV Fiat Pulse che è quattordicesimo con 4.203 immatricolazioni, Fiat Toro alla posizione 17 con 3.743 unità immatricolate mentre alla 19esima posizione troviamo Fiat Cronos con 3.271 unità.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada: il pickup compatto è leader delle vendite in Brasile nella prima metà di agosto